Санитра: Каждый принес какой-то шрам на руке или ноге

Мужская сборная, в составе которой готовится к сезону и Дарья Блашко, тренируется в немецком Обергофе. Юрай Санитра доволен этим собранием, которое проходит в прекрасных условиях.

Стоит прочесть Санитра может закончить тренерскую карьеру на Олимпиаде-2026 во главе сборной Украины по биатлону

Украинские биатлонисты выполняют много тяжелой работы, чтобы хорошо подготовиться к летнему чемпионату мира, который примет немецкий Рупольдинг с 25 по 28 августа.

Специалист из Словакии признался, что планирует уехать в Рупольдинг основным составом. Правда, перед этим возникли некоторые проблемы.

Первые проблемы в команде

Капитан мужской команды Дмитрий Пидручный неудачно упал на руку и испытывает определенные проблемы с запястьем. Однако Санитра успокоил украинских болельщиков, которые стали волноваться за биатлониста. Уже в скором времени наш лидер вернется в тренировочный процесс с командой.

Также Санитра рассказал, что у команды была совместная тренировка с немецким биатлонистом Эриком Лессером, который от 24 февраля активно поддерживает Украину в войне против России. Немец прекрасно знает местную особенность трасс.

Правда, он выбрал нелегкую трассу, ребята вернулись уставшими, а некоторые с легкими травмами. Худшая ситуация у упавшего на руку Дмитрия Пидручного и имеющего проблему с правым запястьем. Но я думаю, что через несколько дней он будет полностью выполнять весь тренировочный процесс. Это была хорошая тренировка, каждый принес какой-то шрам на руке или ноге, но это морально делает нас только сильнее в дальнейшей перспективе,

– сказал старший тренер мужской сборной.

Пидручный присоединился к сборной после того, как его отпустили из службы из Нацгвардии.

Напомним, что в прошедшем сезоне Олимпиада стала последним стартом для украинских биатлонистов. Все из-за полномасштабного наступления России в Украину.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.