Начал подготовку к новому сезону

30-летний биатлонист снова сможет заниматься своим любимым делом. Министерство молодежи и спорта Украины договорилось с Нацгвардией об увольнении Дмитрия Пидручного от службы.

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Биатлонист уже присоединился к команде "А", которая с 29 мая начала тренировочный сбор в Сянках Львовской области. Пидручный начал подготовку к новому сезону.

Вместе с Дмитрием в составе сборной готовятся целая группа биатлонистов – Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима, Тарас Лесюк и Денис Насыко.

На собрании во Львовской области мужчины будут тренироваться до 15 июня. После чего подопечные Юрая Санитры должны уехать в Германию.

Вместе с мужской командой в Сянках тренируются еще три биатлонистки – Ирина Петренко, Анна Кривонос и Анастасия Меркушина.

Что касается других девушек, то лидер женской команды Юлия Джима и Дарья Блашко готовятся индивидуально. В настоящее время девушки в Словении. Капитан Елена Белосюк еще служит в Нацгвардии.

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