Сборная тренируется в Германии
Мужская сборная Украины по биатлону начала тренировочный сбор в немецком Обергофе. Немецкий биатлонист Эрик Лессер опубликовал совместное фото с украинскими атлетами.
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В состав команды на сборе вошли: Антон Дудченко, Денис Насыко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный и Богдан Цымбал.
Отметим, что с мужской сборной также тренируется Дарья Блашко.
Совместная тренировка / Скриншот
Хорошо видеть этих ребят здоровыми и сильными на сборе в Обергофе. Мы провели хорошую совместную велосипедную тренировку,
– написал немецкий биатлонист.
Тренер мужской сборной по биатлону Юрай Санитра рассказал, как решил остаться работать в Украине после начала полномасштабной войны.
"Я очень переживал за всех спортсменов и тренеров, а также за болельщиков, которых так много в Украине. Я помогал чем мог. Пять недель семья одного из моих спортсменов жила у меня. Это очень тяжелое время, и я долго думал, продолжать ли работать с командой. Я пообщался с родными и понял, что не могу покинуть своих спортсменов и украинский биатлон во время, когда им нужна помощь", – подчеркнул тренер.