Санитра: Я готов отработать до 2026 года в сборной Украины

Специалист из Словакии продолжает сотрудничество с украинской сборной. Юрай Санитра в отличие от Уроша Велепа не покинул команду в сложный момент, когда в Украине происходит война.

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Санитра заверил, что готов работать с мужской сборной до 2026 года, то есть к Олимпиаде. Главное, чтобы здоровье позволило это сделали Юраю. У словака есть такая цель на будущее.

Если со здоровьем все будет хорошо, то ясно, что я готов отработать до 2026 года в сборной Украине, потому что имею такую ​​цель. В Антгольце на чемпионате мира-1995 я начинал свою тренерскую карьеру как тренер женской словацкой команды. И там же хочу закончить свою тренерскую карьеру уже на Олимпийских играх-2026,

– заявил Санитра.

61-летний наставник работает с украинской командой с 2016 года. Раньше возглавлял сразу две сборные, но впоследствии снова начал тренировать только мужчин.

Мужская сборная во главе с Санитрой готовится к новому сезону в немецком Обергофе. Вместе с ними тренируется биатлонистка Дарья Блашко. Совместное фото с украинцами совместное фото сделал немецкий биатлонист Эрик Лессер.

К слову. Первый этап Кубка мира по биатлону-2022/2023 состоится в финском Контиологте. Мужская индивидуалка приступит к сезону для спортсменов.