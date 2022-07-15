Санітра: Кожен приніс якийсь шрам на руці чи нозі

Наразі чоловіча збірна, у складі якої готується до сезону й Дар'я Блашко, тренується у німецькому Обергофі. Юрай Санітра задоволений цим збором, який відбувається у чудових умовах.

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Українські біатлоністи виконують багато важкої роботи, щоб добре підготуватись до літнього чемпіонату світу, який прийме німецький Рупольдинг з 25-го по 28-ме серпня.

Спеціаліст зі Словаччини зізнався, що планує поїхати у Рупольдинг основним складом. Щоправда, перед цим виникли певні проблеми.

Перші проблеми у команді

Капітан чоловічої команди Дмитро Підручний невдало впав на руку та має певні проблеми із зап'ястям. Однак Санітра заспокоїв українських уболівальників, які почали хвилюватись за біатлоніста. Вже незабаром наш лідер повернеться до тренувального процесу з командою.

Також Санітра розповів, що команда мала спільне тренування з німецьким біатлоністом Еріком Лессером, який від 24 лютого активно підтримує Україну у війні проти росії. Німець чудову знає місцеву особливість трас.

Щоправда, він вибрав нелегку трасу, хлопці повернулися втомлені, а деякі з легкими травмами. Найгірша ситуація у Дмитра Підручного, який упав на руку і має проблему із правим зап'ястям. Але, я думаю, що через кілька днів він буде повністю виконувати весь тренувальний процес. Це було хороше тренування, кожен приніс якийсь шрам на руці чи нозі, але це морально робить нас лише сильнішими у подальшій перспективі,

– сказав старший тренер чоловічої збірної.

Підручний ж доєднався до збірної після того, як його відпустили зі служби з Нацгвардії.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Олімпіада стала останнім стартом для українських біатлоністів. Все через повномасштабний наступ росії в Україну.

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