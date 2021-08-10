Подписание контракта Реброва со сборной оттягивается: команду может возглавить другой тренер
Источник:Footballua.tv
Наставник катарского клуба Аль-Айн Сергей Ребров остается главным претендентом на тренерское кресло сборной Украины. Но с подписанием контракта между Ребровым и Украинской ассоциацией футбола (УАФ) возникли трудности.
Протасов: некоторые обстоятельства изменились
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов сообщил, что изменились некоторые обстоятельства. В частности, речь идет о расторжении контракта между Ребровым и Аль-Айном.
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Можно сказать, в последний момент некоторые обстоятельства изменились. Действительно, мы говорили, что все пройдет гладко, но юридические вопросы с расторжением контракта Реброва с его командой, похоже, оттягивают подписание контракта. И надеемся, поскольку Ребров является прерогативной фигурой на пост главного тренера,
– сказал Протасов.
Он добавил, что УАФ должна быть готовой к любой ситуации. "Будем рассматривать и других кандидатов", – отметил первый вице-президент УАФ.
Протасов заявил, что в УАФ хотят объявить имя нового тренера сборной Украины до 12 августа.
"Мы считаем, что, конечно же, нужно быть готовыми. Ближайший матч на носу в Казахстане и дома с Францией. Нам надо уже иметь тренера, постараемся все для этого сделать", – резюмировал футбольный чиновник.
Что известно о смене тренера в сборной Украины
- 1 августа Андрей Шевченко объявил, что покидает сборную Украины после 5 лет сотрудничества. Вместе с Шевченко "сине-желтых" покинул весь тренерский штаб.
- Ожидалось, что уже 9 августа УАФ объявит нового тренера. Сообщалось, что "сине-желтых" возглавит Сергей Ребров, который только летом 2021 года подписал контракт с Аль-Айном.
- По информации СМИ, Ребров якобы расторг соглашение с Аль-Айном. Однако официальной информации об этом до сих пор нет.