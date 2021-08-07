Соглашение специалиста было рассчитано на два года с возможностью продления еще на один.

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До переезда в Аль-Айн Ребров возглавлял киевское Динамо, Аль-Ахли и венгерский Ференцварош. Конкурентом Реброва на пост главного тренера сборной Украины был легендарный наставник Мирон Маркевич. Но чаша весов склонилась в сторону экс-тренера киевлян.

В качестве футболиста Ребров провел 75 поединков за национальную сборную и забил 15 голов. Таким образом, он занимает четвертое место в историческом реестре бомбардиров "сине-желтых".

Сборная Украины осталась без главного тренера