Соглашение специалиста было рассчитано на два года с возможностью продления еще на один.
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До переезда в Аль-Айн Ребров возглавлял киевское Динамо, Аль-Ахли и венгерский Ференцварош. Конкурентом Реброва на пост главного тренера сборной Украины был легендарный наставник Мирон Маркевич. Но чаша весов склонилась в сторону экс-тренера киевлян.
Сборная Украины осталась без главного тренера
- В первый день августа стало известно, что контракт Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу. Вместе с ним больше в "сине-желтой" команде не будет помощник украинца Андреа Малдера.
- Еще летом 2020 года в УАФ предложили Шевченко новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.
- Наставнику удалось на мажорной ноте покинуть сборную. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.