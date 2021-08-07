Преемник Шевченко

Эту информацию издание сообщило со ссылкой на источники в Доме футбола, что 47-летний Сергей Ребров будет новым тренером "сине-желтых". В понедельник, 9 августа, наставник будет официально представлен.

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Ребров уже договорился о досрочном расторжении контракта с Аль-Айном. Украинец только в июне 2021 года возглавил клуб из ОАЭ.

Сергей Станиславович подпишет 2-летнее соглашение с опцией пролонгации на один год. Новый тренерский штаб будет готовить сборную Украины к поединкам отбора чемпионата мира-2022. Ближайшие отборочные матчи для "сине-желтых" – 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома с французами.