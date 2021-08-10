По данным источника, 11 августа Сергей Станиславович вернется в ОАЭ, где связан годовым контрактом с местным клубом Аль-Айн. После встречи с руководством станет известно, сможет ли украинский специалист расторгнуть действующий контракт.

К слову Павелко ожидает возвращения Шевченко на тренерский мостик сборной

В случае неудачи в переговорах УАФ назначит исполняющим обязанности тренера Петракова.

Петраков подходит сборной Украины

Специалист идеально подходит для работы со сборной. Ведь последние 11 лет он возглавляет различные молодежные команды "желто-синих". Именно под его руководством Украина U-20 выиграла чемпионат мира.

Последний раз на клубном уровне он работал еще в 2001 году, когда возглавлял ФК Винницу. Также был тренером Спартака (Сумы) и ЦСКА-2.