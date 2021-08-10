Протасов: некоторые обстоятельства изменились

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов сообщил, что изменились некоторые обстоятельства. В частности, речь идет о расторжении контракта между Ребровым и Аль-Айном.

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Можно сказать, в последний момент некоторые обстоятельства изменились. Действительно, мы говорили, что все пройдет гладко, но юридические вопросы с расторжением контракта Реброва с его командой, похоже, оттягивают подписание контракта. И надеемся, поскольку Ребров является прерогативной фигурой на пост главного тренера,

– сказал Протасов.

Он добавил, что УАФ должна быть готовой к любой ситуации. "Будем рассматривать и других кандидатов", – отметил первый вице-президент УАФ.

Протасов заявил, что в УАФ хотят объявить имя нового тренера сборной Украины до 12 августа.

"Мы считаем, что, конечно же, нужно быть готовыми. Ближайший матч на носу в Казахстане и дома с Францией. Нам надо уже иметь тренера, постараемся все для этого сделать", – резюмировал футбольный чиновник.

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