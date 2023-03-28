"Он что, царь или Бог": экс-тренеры сборной Украины разнесли Петракова за хамское поведение

Новый наставник сборной Армении не может совладать с эмоциями во время неудобных вопросов на пресс-конференциях. Его коллеги по тренерскому цеху в шоке от наглого поведения Александра Васильевича.

В конце прошлого года Александр Петраков ушел из сборной Украины. Долго без работы специалист не оставался, получив должность наставника национальной команды Армении.

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На новом месте коуч сразу попал в несколько скандальных ситуаций на пресс-конференции. Сначала тренер некрасиво ответил на вопрос журналиста относительно поздних замен в игре с Турцией.

А перед спаррингом с Кипром Петракова возмутил вопрос о целесообразности игры его подопечного на протяжении всего матча с турками. Такое наглое поведение тренера не осталось без внимания в Украине. Экснаставник сборной Мирон Маркевич считает, что Александру Васильевичу нужно успокоиться.

Он что, царь или Бог, чтобы так поступать? Как можно хамить СМИ, когда они задают нормальные вопросы? Каждый тренер после игры на эмоциях, но нужно держать себя в руках. В Украине у него тоже были конфликты с журналистами. Это не нормально. Я ему советую немного остыть и думать о своей команде. Характер здесь ни при чем. У каждого есть своя работа: у Петракова своя, у журналистов своя. Мне, бывало, тоже не нравились вопросы журналистов, но я всегда отвечал и не грубил. Тем более, что Армения проиграла Турции и он должен понимать, что будут неудобные вопросы. Ему нужно успокоиться. Поведение Петракова его не украшает, тем более в другой стране. Пусть ведет себя достойно,

– отметил Мирон Богданович.

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В то же время, еще один бывший тренер сборной Украины Николай Павлов приобщился к критике коллеги. Он считает, что таким поведением Петраков позорит себя и нашу страну.

У него просто нет опыта на взрослом уровне. Наверное, когда он работал с детьми и давал такие пресс-конференции, на это никто не обращал внимания. Сегодня он вышел на международный уровень, но в развитии остался с юношами. Потому так и разговаривает. Так нельзя! Он просто позорит себя и нашу страну. Мне стыдно за него. Помню, в Украине ему задавала нормальные вопросы приятная девушка. Она готовилась, проделала столько работы, а он так хамовито отвечает. Мне очень стыдно, что у нас есть такие тренеры,

– признался Павлов.

Другой экскерманич "сине-желтых" Йожеф Сабо вообще возмущен решением Петракова поехать в дружественную для России страну. Он считает, что Александр Васильевич недолго пробудет тренером армян.

Я вообще не понимаю, зачем Петраков пошел работать в Армению. Денег на жизнь он уже должен заработать. Он что, не знал, что Армения под Россией? Наделал дел, игроков из России вызвал… Не поверю, что без них нельзя было обойтись. В Украине Петраков говорил совсем другие слова, а в итоге пошел работать к союзникам России. Этим он уже себе и так нагнул. Как после такого он вернется в Киев, где живет? Он сделал все, чтобы против него были журналисты. На молодежном уровне можно было делать все, что хочешь – посадить игрока на скамью или резко ответить. Но на международном уровне нельзя так себя вести. Петракову не стоит ссориться с журналистами. Они делают свою работу и их нужно уважать. Думаю, он проиграет еще 1-2 игры и сам уйдет из сборной Армении. Или его уволят. Он недолго там пробудет,

– подытожил Сабо.

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Напомним, что Александр Васильевич дебютировал в сборной Армении по поражению от Турции (1:2) в отборе на Евро-2024. После этого в спарринге с Кипром его команда сыграла вничью 2:2. Кроме турок, соперником подопечных Петракова станут Хорватия, Уэльс и Латвия.