Наприкінці минулого року Олександр Петраков пішов зі збірної України. Довго без роботи спеціаліст не залишався, отримавши посаду наставника національної команди Вірменії.

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На новому місці коуч одразу потрапив у кілька скандальних ситуацій на пресконференції. Спочатку тренер некрасиво відповів питання журналіста щодо пізніх замін у грі з Туреччиною.

А перед спарингом з Кіпром Петракова обурило питання про доцільність гри його подопічного впродовж всього матчу з турками. Така нахабна поведінка тренера не залишилась без уваги в Україні. Екснаставник збірної Мирон Маркевич вважає, що Олександру Васильовичу треба заспокоїтись.

ВІн що, цар чи Бог, щоб так поводитися? Як можна хамити ЗМІ, коли вони ставлять нормальні питання? Кожен тренер після гри на емоціях, але треба тримати себе в руках. В Україні він теж мав конфлікти з журналістами. Це не нормально. Я йому раджу трохи охолонути й думати про свою команду. Характер тут ні до чого. У кожного є своя робота: у Петракова своя, у журналістів своя. Мені, бувало, теж не подобалися питання журналістів, але я завжди відповідав і не грубіянив. Тим більше Вірменія програла Туреччині і він повинен розуміти, що будуть незручні питання. Йому треба заспокоїтись. Поведінка Петракова його не прикрашає, тим паче в іншій країні. Нехай поводиться гідно,

– зазначив Мирон Богданович.

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У той же час ще один колишній тренер збірної України Микола Павлов долучився до критики колеги. Він вважає, що такою поведінкою Петраков ганьбить себе та нашу країну.

У нього просто нема досвіду на дорослому рівні. Мабуть, коли він працював з дітьми та давав такі пресконференції, на це ніхто не звертав уваги. А сьогодні він вийшов на міжнародний рівень, але у розвитку залишився із юнаками. Тому так і розмовляє. Так не можна! Він просто ганьбит себе і нашу країну. Мені соромно за нього. Пам'ятаю, в Україні йому ставила нормальні питання приємна дівчина. Вона готувалась, зробила стільки роботи, а він так хамовито відповідає. Мені дуже соромно, що у нас є такі тренери,

– зізнався Павлов.

Інший екскерманич "синьо-жовтих" Йожеф Сабо взагалі обурений рішенням Петракова поїхати до дружньої для Росії країни. Він вважає, що Олександр Васильович недовго пробуде тренером вірмен.

Я взагалі не розумію, навіщо Петраков пішов працювати у Вірменію. Грошей на життя він мав вже заробити. Він що, не знав, що Вірменія пІд Росією? Наробив справ, гравців з Росії викликав... Не повірю, що без них не можна було обійтись. В Україні Петраков казав геть інші слова, а у підсумку пішов працювати до союзників Росії. Цим він вже собі і так нагидив. Як після такого він повернеться до Києва, де мешкає? ВІн зробив все, щоб проти нього були журналісти. На молодіжному рівні можна було робити все що хочеш – посадити гравця на лаву або різко відповісти. Але на міжнародному рівні не можна так себе поводити. Петракову не варто сваритися із журналістами. Вони роблять свою роботу і їх треба поважати. Думаю, він програє ще 1-2 гри і сам піде зі збірної Вірменії. Або його звільнять. Він недовго там пробуде,

– підсумував Сабо.

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Нагадаємо, що Олександр Васильович дебютував у збірній Вірменії з поразки від Туреччини (1:2) у відборі на Євро-2024. Після цього у спарингу з Кіпром його команда зіграла внічию 2:2. Окрім турків, суперником підопічних Петракова стануть Хорватія, Вельс та Латвія.