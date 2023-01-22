65-летний специалист 12 января покинул сборную Украины, а уже 14-го числа того же месяца был назначен главным тренером армянской национальной команды. Долго без работы Александр Петраков не пробыл.

Интересно узнать В три раза больше, чем в сборной Украины: стала известна зарплата Александра Петракова в Армении

21 января бывший тренер "сине-желтых" прибыл в Армению, чтобы поучаствовать в небольшой презентации от местной федерации футбола.

Петраков начинает адаптироваться к новым условиям и игре своей новой команды.

Петракова презентовали в сборной Армении: смотрите видео

Дебютировать Петраков на тренерском мостике сборной Армении в официальном матче сможет уже 25 марта. В этот день армяне сыграют дома против Турции в квалификации Евро-2024.

Также в групповом раунде подопечные украинского наставника сыграют против Хорватии, Уэльса и Латвии. Сборная Армении в компании выглядит одной из аутсайдерок группы "D".

Между квалификационными матчами армян ждет товарищеская встреча против Кипра (28 марта).

К слову. По информации СМИ, Петраков будет получать в сборной Армении в три раза больше, чем зарабатывал в Украине – от 500 до 600 тысяч евро в год. Во главе "сине-желтых" получал 120 – 200 тысяч евро в год. Сообщалось, что возглавляющий Аль-Айн Сергей Ребров будет преемником Александра Васильевича в украинской сборной.

Расписание матчей сборной Армении в квалификации Евро-2024