65-летний специалист 12 января покинул сборную Украины, а уже 14-го числа того же месяца был назначен главным тренером армянской национальной команды. Долго без работы Александр Петраков не пробыл.
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21 января бывший тренер "сине-желтых" прибыл в Армению, чтобы поучаствовать в небольшой презентации от местной федерации футбола.
Петраков начинает адаптироваться к новым условиям и игре своей новой команды.
Петракова презентовали в сборной Армении: смотрите видео
Дебютировать Петраков на тренерском мостике сборной Армении в официальном матче сможет уже 25 марта. В этот день армяне сыграют дома против Турции в квалификации Евро-2024.
Также в групповом раунде подопечные украинского наставника сыграют против Хорватии, Уэльса и Латвии. Сборная Армении в компании выглядит одной из аутсайдерок группы "D".
Между квалификационными матчами армян ждет товарищеская встреча против Кипра (28 марта).
Расписание матчей сборной Армении в квалификации Евро-2024
- 25.03.2023. Армения – Турция
- 16.06.2023. Уэльс – Армения
- 19.06.2023. Армения – Латвия
- 08.09.2023. Турция – Армения
- 11.09.2023. Армения – Хорватия
- 12.10.2023. Латвия – Армения
- 18.11.2023. Армения – Уэльс
- 21.11.2023. Хорватия Армения