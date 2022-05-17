Минус три динамовца

По информации издания, сразу три игрока досрочно закончат свою подготовку к плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Среди тех, кого Александр Петраков "спишет" из сборной, будут все три футболиста киевского Динамо.

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В игре против Шотландии сине-желтую футболку не надевают Денис Гармаш, Виталий Буяльский и Артем Беседин. Все игроки приняли участие в первом контрольном спарринге Украины на подготовительном собрании против Боруссии Менхенгладбах. Но никто из этих трех динамовцев не забивал.

Впоследствии наставник сборной простится еще с тремя подопечными, которые не поедут в Глазго.

Отметим, что перед следующим поединком в общую группу команды вернулся забивной нападающий Днепра-1 Артем Довбык и на подходе также динамовец Виктор Цыганков. Оба пропустили стартовый матч из-за повреждений.

Подготовка сборной Украины к матчу против Шотландии: главное