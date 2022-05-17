Минус три динамовца
По информации издания, сразу три игрока досрочно закончат свою подготовку к плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Среди тех, кого Александр Петраков "спишет" из сборной, будут все три футболиста киевского Динамо.
К теме Рвутся в бой: легионеры сборной Украины отказались от отпусков
В игре против Шотландии сине-желтую футболку не надевают Денис Гармаш, Виталий Буяльский и Артем Беседин. Все игроки приняли участие в первом контрольном спарринге Украины на подготовительном собрании против Боруссии Менхенгладбах. Но никто из этих трех динамовцев не забивал.
Впоследствии наставник сборной простится еще с тремя подопечными, которые не поедут в Глазго.
Отметим, что перед следующим поединком в общую группу команды вернулся забивной нападающий Днепра-1 Артем Довбык и на подходе также динамовец Виктор Цыганков. Оба пропустили стартовый матч из-за повреждений.
Подготовка сборной Украины к матчу против Шотландии: главное
- В начале мая национальная команда начала подготовку к плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Словения будет домом "сине-желтых" на ближайшие недели.
- Подопечные Петракова уже провели первый товарищеский матч против Боруссии Менхенгладбах. Благодаря голам дебютантов Михаила Мудрика и Александра Пихаленко сборная одержала победу со счетом 1:2.
- Впереди у команды два поединка через два дня. 17 мая Украина на выезде сыграет против итальянского Эмполи, а уже 18 мая померяется силами с хорватской Риекой. Отметим, что украинские болельщики смогут бесплатно посетить встречу в Хорватии.
- К команде уже присоединились первые легионеры – Роман Яремчук, Данило Сикан и Александр Зубков. Остальные приеду в расположение сборной несколько позже.
- После чего команда получит несколько выходных дней, чтобы снова продолжить подготовку к игре против Шотландии.
- В графике Украины еще два контрольных спарринга. Однако пока не называют имена соперников. В целом Украина проведет пять поединков.
- Уже 1 июня команда Петракова сыграет важнейший поединок против Шотландии в Глазго. В случае победы "сине-желтые" выходят на Уэльс, который будет последним оппонентом Украины в борьбе за путевку в Катар