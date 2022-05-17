Мінус три динамівці

За інформацією видання, одразу троє гравців достроково закінчать свою підготовку до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Серед тих, кого Олександр Петраков "спише" зі збірної будуть усі три футболісти київського Динамо.

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У грі проти Шотландії синьо-жовту футболку не одягнуть Денис Гармаш, Віталій Буяльський та Артем Бєсєдін. Усі гравці взяли участь у першому контрольному спарингу України на підготовчих зборах проти Боруссії Менхенгладбах. Але ніхто з цих трьох динамівців не забивав.

Згодом наставник збірної попрощається ще з трьома підопічними, які не поїдуть у Глазго.

Відзначимо, що перед наступним поєдинком у загальну групу команди повернувся забивний нападник Дніпра-1 Артем Довбик та підході також динамівець Віктор Циганков. Обидва пропустили стартовий матч через пошкодження.

Підготовка збірної України до матчу проти Шотландії: головне