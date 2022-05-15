Возвращение Яремчука
Яремчук первым из 10-ти легионеров присоединился к национальной команде на словенском сборе. В понедельник, 16 мая, в сборную должны присоединиться Даниил Сикан, Александр Зубков и Тарас Качараба.
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Вечером 14 мая Роман принял участие в вечерней тренировке сине-желтых.
Игра Бенфики была перенесена на более раннюю дату, поэтому Роман не стал отдыхать лишний день, а сразу же вылетел из Лиссабона в направлении Любляны.
Теплые объятия, дружеские приветствия снова наполнили расположение сине-желтых в Брдо. Яремчук первым из легионеров присоединился к сборной — было заметно, как он соскучился по партнерам по команде,
– сообщают в УАФ.
Видео по тренировкам
Вернулся к тренировкам в общей группе нападающий Артем Довбик, пропустивший товарищеский матч с Боруссией из Менхенгладбаха из-за проблем с мышцами ноги. Он, как и Виктор Цыганков, уже близок к полноценному обновлению.
Подготовка к важному поединку
- 1 мая национальная команда приступила к тренировочному сбору в Словении. Место проведения предложил президент УЕФА Александер Чеферин. Он также распорядился, чтобы союз взял на себя все расходы по нахождению национальной команды там.
- 1 июня "сине-желтых" ждет важный матч. Сборная Украины сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. Победители этого поединка встретятся с Уэльсом 5 июня.
- Эти поединки должны были состояться еще в марте, однако из-за полномасштабного нападения России их перенесли на июнь.
- 1 мая национальная команда приступила к тренировочному сбору в Словении. Место проведения предложил президент УЕФА Александер Чеферин. Он также распорядился, чтобы союз взял на себя все расходы по нахождению национальной команды там.
- Перед матчем с Шотландией у национальной команды запланирована серия спаррингов.
- 11 мая украинцы сыграли против Боруссии Менхенгладбах, где одержали уверенную победу. Голами отличились дебютанты сборной: Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.
- В следующем товарищеском матче украинские футболисты сыграют против итальянского клуба Эмполи (17 мая) и хорватского клуба Риека (18 мая).
- Главный тренер национальной команды Александр Петраков вызвал в команду 10 легионеров.