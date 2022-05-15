Усиление команды
Нападающий Днепра-1 поможет национальной команде в следующих поединках. Подопечных Александра Петракова ждут два матча за два дня.
К теме Яремчук первый из легионеров прибыл в расположение сборной Украины
17 июня сборная сыграет против итальянского Эмполи, а уже на следующий день украинские футболисты сойдутся с хорватской Риекой. Отметим, что украинцы совершенно бесплатно могут посетить поединок в Хорватии.
Довбик уже пропустил стартовый матч Украины против Боруссии Менхенгладбах. Однако отсутствие форварда не повлияло на итоговый результат. "Сине-желтые" благодаря голам дебютантов Михаила Мудрика и Александра Пихаленко одержали победу в Германии.
Пока врачи дозируют нагрузку в игровых сериях между ним и динамовцем Виктором Цыганковым, который тоже пропустил начало из-за повреждений.
Статистика Довбика в сезоне-2021/2022
- По итогам первого круга нападающий Днепра-1 стал лучшим бомбардиром УПЛ.
- За сезон Довбик провел 18 матчей, в которых наколотил в футболке днепрян 14 голов и сделал 5 результативных передач.
- К сожалению, из-за войны все футбольные соревнования в Украине были досрочно закончены.
- Клуб Довбика остановился на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.
Подготовка сборной к плей-офф ЧМ-2022
- Свою подготовку сборная Украины начала в начале мая. Сначала в расположение команды прибыли игроки украинских грандов – донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо».
- 15 мая в национальную команду приехал первый легионер Роман Яремчук, закончивший сезон с португальской Бенфикой. Все остальные футболисты, выступающие за границей, будут постепенно прибывать в сборную.
- Следует отметить патриотическую позицию игроков, отказавшихся от отпусков и выходных ради приезда в Словению.
- Впереди у "сине-желтых" еще три или четыре контрольных спарринга. Имя двух будущих соперников не называют.
- Подготовка Украины продлится около месяца. 1 июня подопечные Петракова сыграют в Глазго против Шотландии в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Если украинцам удастся одержать победу, то уже 5 июня они встретятся с Уэльсом в борьбе за путевку на Мундиаль в Катар.