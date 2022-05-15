Усиление команды

Нападающий Днепра-1 поможет национальной команде в следующих поединках. Подопечных Александра Петракова ждут два матча за два дня.

К теме Яремчук первый из легионеров прибыл в расположение сборной Украины

17 июня сборная сыграет против итальянского Эмполи, а уже на следующий день украинские футболисты сойдутся с хорватской Риекой. Отметим, что украинцы совершенно бесплатно могут посетить поединок в Хорватии.

Довбик уже пропустил стартовый матч Украины против Боруссии Менхенгладбах. Однако отсутствие форварда не повлияло на итоговый результат. "Сине-желтые" благодаря голам дебютантов Михаила Мудрика и Александра Пихаленко одержали победу в Германии.

Пока врачи дозируют нагрузку в игровых сериях между ним и динамовцем Виктором Цыганковым, который тоже пропустил начало из-за повреждений.

Статистика Довбика в сезоне-2021/2022

По итогам первого круга нападающий Днепра-1 стал лучшим бомбардиром УПЛ.

За сезон Довбик провел 18 матчей, в которых наколотил в футболке днепрян 14 голов и сделал 5 результативных передач.

К сожалению, из-за войны все футбольные соревнования в Украине были досрочно закончены.

Клуб Довбика остановился на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.

Подготовка сборной к плей-офф ЧМ-2022