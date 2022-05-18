Петраков объявил состав игроков на контрольный матч с Риекой

18 мая 2022 , 12:39
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Источник:

УАФ

В хорватской Риеке 18 мая состоится третий контрольный матч сборной Украины в рамках подготовки к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньских встреч в Лиге наций-2022/2023. Игра против одноименного клуба начнется в 19:00 по киевскому времени.

Стала известна заявка сборной Украины на третий спарринг в рамках подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022. 18 мая "сине-желтые" сыграют против хорватской Риеки.

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Полный список игроков

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель.

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Илья Забарный, Ефим Конопля, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Денис Гармаш, Александр Зубков.

Нападающие: Артем Довбык, Роман Яремчук, Артем Беседин, Данило Сикан.

В заявку на матч не попал защитник Динамо Денис Попов. Он получил повреждение в игре с Эмполи и теперь должен пройти дополнительное медицинское обследование.

Ранее Петраков заявлял, что в матче с Риекой выпустит со старта тех футболистов, которые не участвовали в спарринге из Эмполи.

Эмполи – Сборная Украины: детали матча

  • 17 мая состоялся матч Эмполи – сборная Украины. "Сине-желтые" одержали уверенную победу над итальянским клубом.
  • Игра закончилась со счётом 1:3. Голами отличились Роман Яремчук, Александр Караваев и Александр Пихалонок. Видеоголов вы можете просмотреть по ссылке.
  • Главный тренер сборной Александр Петраков прокомментировал игру национальной команды против итальянцев. Он отметил, что футболистам сборной сейчас тяжело в физическом плане, поскольку у них серьезные нагрузки.
  • Также специалист поблагодарил итальянский клуб, который вызвался сыграть против "сине-желтых".
  • Яремчук тоже высказался о своем возвращении в сборную. Футболист прокомментировал свой забитый мяч в ворота соперников. Он надеется, что в дальнейшем ему тоже удастся порадовать украинских болельщиков.
  • Сейчас у сборной Украины запланированы еще два спарринга перед важным матчем с Шотландией. Однако кто будет следующим соперником национальной команды, пока не объявили.
Автор: Дарина Жданович