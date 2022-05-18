Яремчук: Я всегда рад приезжать в сборную
Роман Яремчук стал автором первого гола во встрече. На 26-й минуте нападающий ударом в нижний ближний угол ворот замкнул идеальную передачу от Виктора Цыганкова.
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Футболист Бенфики только 25 мая приехал в расположение сборной и уже успел стать "Львом матча" в игре против Эмполи. Роман провел на поле 77 минут и был заменен на восстановившегося от повреждения Артема Довбика.
Яремчук прокомментировал свой первый поединок по приезде.
Я всегда рад приезжать в сборную, здесь совсем другой уровень футболистов, мне гораздо легче играть, у меня возникает гораздо больше голевых моментов. Я счастлив, что убил, буду развиваться дальше,
– рассказал футболист.
Роман добавил, что хорошо себя чувствует, а к поединку против Шотландии еще достаточно времени, чтобы подойти в полной боевой готовности. Футболист уверен, что тренерскому штабу удастся подготовить игроков к плей-офф отбора чемпионата мира-2022.
"Провел не такой сезон, как в Бельгии"
Сезон в португальском клубе был не слишком таким, как хотел бы видеть Яремчук. Но Роман заметил, что счастлив играть в футболке "орлов". Переход в Португалию стал шагом вперед для украинского.
"Сейчас нет смысла говорить что-нибудь о клубе, ведь я нахожусь в национальной сборной. В Бенфике я очень счастлив. Конечно, провел не такой сезон, как в Бельгии, но я развиваюсь, считаю, что сделал большой и серьезный шаг в своей карьере. "В настоящее время я нахожусь в сборной, получаю удовольствие от общения с партнерами и тренировочного процесса, только положительные эмоции", – ответил нападающий.
Перфоменс с флагами ЕС
Прокомментировал форвард Бенфики перфоменс от сборной перед поединком в Италии. Футболисты Украины вышли на футбольное поле с флагом Евросоюза.
"Страна развивается в правильном направлении, мы все двигаемся в ЕС. Стремимся показать, что хотим там находиться. Мы видим поддержку от Евросоюза, но хотим ее еще больше. Против нас – очень непростой агрессор, нам нужно приложить максимум усилий, чтобы люди видели, что мы хотим жить наравне с ними, развиваться, как они. Поэтому очень важно проявить такую инициативу", – сказал Яремчук.
- Матч против Эмполи закончился разгромной победой "сине-желтых" со счетом 1:3. Кроме Яремчука также забивали Александр Караваев и Александр Пихалонок.
- К сожалению, не обошлось без повреждений. Денис Попов получил травму, когда выбивал мяч в борьбе с соперником. Динамовец покинул поле прихрамывая и в кругу сопровождении медиков сборной. Теперь центральный защитник получит отдых, поедет к жене, а по возвращении сделает МРТ, чтобы определить серьезность травмы.