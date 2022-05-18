Яремчук: Я всегда рад приезжать в сборную

Роман Яремчук стал автором первого гола во встрече. На 26-й минуте нападающий ударом в нижний ближний угол ворот замкнул идеальную передачу от Виктора Цыганкова.

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Футболист Бенфики только 25 мая приехал в расположение сборной и уже успел стать "Львом матча" в игре против Эмполи. Роман провел на поле 77 минут и был заменен на восстановившегося от повреждения Артема Довбика.

Яремчук прокомментировал свой первый поединок по приезде.

Я всегда рад приезжать в сборную, здесь совсем другой уровень футболистов, мне гораздо легче играть, у меня возникает гораздо больше голевых моментов. Я счастлив, что убил, буду развиваться дальше,

– рассказал футболист.

Роман добавил, что хорошо себя чувствует, а к поединку против Шотландии еще достаточно времени, чтобы подойти в полной боевой готовности. Футболист уверен, что тренерскому штабу удастся подготовить игроков к плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

"Провел не такой сезон, как в Бельгии"

Сезон в португальском клубе был не слишком таким, как хотел бы видеть Яремчук. Но Роман заметил, что счастлив играть в футболке "орлов". Переход в Португалию стал шагом вперед для украинского.

"Сейчас нет смысла говорить что-нибудь о клубе, ведь я нахожусь в национальной сборной. В Бенфике я очень счастлив. Конечно, провел не такой сезон, как в Бельгии, но я развиваюсь, считаю, что сделал большой и серьезный шаг в своей карьере. "В настоящее время я нахожусь в сборной, получаю удовольствие от общения с партнерами и тренировочного процесса, только положительные эмоции", – ответил нападающий.

Интересно! В сезоне-2021/2022 украинский форвард провел 43 матча во всех турнирах. В футболке Бенфики футболист забил 9 голов и сделал 6 ассистистов.

Перфоменс с флагами ЕС

Прокомментировал форвард Бенфики перфоменс от сборной перед поединком в Италии. Футболисты Украины вышли на футбольное поле с флагом Евросоюза.

"Страна развивается в правильном направлении, мы все двигаемся в ЕС. Стремимся показать, что хотим там находиться. Мы видим поддержку от Евросоюза, но хотим ее еще больше. Против нас – очень непростой агрессор, нам нужно приложить максимум усилий, чтобы люди видели, что мы хотим жить наравне с ними, развиваться, как они. Поэтому очень важно проявить такую ​​инициативу", – сказал Яремчук.