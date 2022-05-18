Не было только забитых мячей головой
Поединок начался ровно, Эмполи и сборная Украины поочередно проводили свои атаки, но первыми забили гости. А голом отличился Роман Яремчук, только 15 мая прибывший в расположение национальной команды после окончания сезона в Португалии, где играет за Бенфику, сообщает 24 канал.
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26 минут понадобилось львовянину, чтобы размочить нули на табло. В этой атаке следует отметить ассист Виктора Цыганкова, разрезавшего всю защиту Эмполи. Яремчук ударом в ближний угол прошил сетку итальянских владений. Пропущенный мяч – ошибка голкипера, ведь это был его угол, который должен был прикрывать.
Видео гола Яремчук
К сожалению, сборная не удержала победу в первом тайме. Перед перерывом футболисты Эмполи сравняли счет 1:1. Голом отличился Андреа Ла Мантия.
Однако после отдыха за дело взялись украинцы. Не успел комментатор назвать составы команд, как Караваев отправил мяч в сетку. Удар Яремчука потянул голкипер соперника, но первым на добивании был динамовец. Фланговый защитник красиво барышней обыграл вратаря. Мяч от стойки ворот залетел в сетку – 1:2.
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Уже через семь минут гости увеличили преимущество. Во втором матче подряд свою фамилию на табло записал Пихаленок. Александр бильярдным ударом прошил дальний нижний угол ворот Эмполи. Второй поединок в футболке национальной команды и второй гол.
Видео гола Пихальонка
Еще однажды мяч побывал в сетке ворот Эмполи. Но судья отменил взятие ворот из-за явного офсайда у Яремчука.
В итоге – 1:3 победа сборной Украины. Подопечные Александра Петракова продолжает беспроигрышную серию в ряде товарищеских спаррингов в подготовке к плей-офф отбора чемпионата мира-2022.
Подготовка к Шотландии продолжается
- Впереди сборную ждет еще три контрольных поединка. Сразу после матча против Эмполи "сине-желтые" отправились в Хорватию, где 18 мая в 19:00 (по киевскому времени) сыграют против Риека. Этот поединок будет абсолютно бесплатным для украинцев, находящихся в Хорватии.
- После чего у ребят будет несколько дней на отдых.
- По информации журналиста Игоря Бурбаса, две последние встречи национальная команда проведет в Бельгии, где может сыграть против двух африканских сборных. Пока официально неизвестно, кто станет соперником Украины.
- За сине-желтых уже сыграют все легионеры, которые прибудут в сборную после последних туров в своих клубах.
- 1 июня Украина в Глазго сразится с Шотландией в отборе на Мундиаль. В случае положительного результата, сине-желтая команда проведет поединок против Уэльса (5 июня) в финальном сражении за путевку в Катар.