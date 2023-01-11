Руслан Малиновский стал восьмым украинцем, который будет играть во французской Лиге 1. Забивной хавбек до конца сезона на правах аренды будет выступать за Марсель.
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Первая тренировка Малиновского
Тренер Марселя Игор Тудор очень рассчитывает на помощь Руслана в ближайших матчах. Во вторник, 10 января, украинец принял участие в тренировке "провансальцев". Малиновский пообщался с главным тренером команды и потренировался с новыми партнерами.
Малиновский привыкает к требованиям Тудора / instagram.com/olympiquedemarseille
Малиновский на первой тренировке в Марселе / instagram.com/olympiquedemarseille
Следует отметить, что дебютировать за свою новую команду Малиновский сможет уже в матче 18 тура Лиги 1 против Труа. Выездной поединок состоится в пятницу, 12 января. Правда, наставник Олимпика еще не решил, на какой именно позиции будет играть украинский новичок.
- Напомним, Руслан Малиновский в течение 3,5 сезонов защищал цвета итальянской Аталанты.
- Украинец дважды брал бронзу Серии А и становился лучшим ассистентом чемпионата.
- Всего за итальянский клуб футболист провел 143 матча, забил 30 голов и отдал 28 ассистов.
- По условию соглашения, Аталанта получит от Марселя за трансфер Малиновского 10 миллионов плюс 3 миллиона бонусами за выход в Лигу чемпионов.