В понедельник Руслан Малиновский официально стал игроком Марселя. Украинский хавбек переехал из Аталанты в аренду с правом обязательного выкупа.

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Этот трансфер вызывает вопросы у болельщиков в том числе из-за того, что мало украинцев когда-нибудь играли в Лиге 1. 24 канал предлагает упомянуть всех наших соотечественников с опытом игры в чемпионате Франции.

ПАВЛО ЯКОВЕНКО

Клуб: Сошо (1992-1993)

Показатели в Лиге 1: 6 матчей

Легенда Динамо уехала завершать карьеру до состояния аутсайдера чемпионата Франции. В Соше Павел Александрович провел полтора года.

Игровой практики у него там почти не было – всего шесть матчей в Лиге 1. Но его команда спаслась от вылета (16 место). После этого Яковенко завершил карьеру и стал тренером.

АЛЕКСАНДР ЗАВАРОВ

Клубы: Нанси (1990-1995), Сен-Дизье (1995-1998)

Показатели в Лиге 1: 58 матчей, 10 голов

Знаменитый хавбек "Динамо" и "Ювентуса" перешел в Нанси на пике своей славы. К двум чемпионствам СССР и серебру Евро-1988 со сборной Александр добавил Кубок УЕФА и Италии по Юве.

Тогда легенда туринцев Мишель Платини посоветовал ему уехать во Францию завершать карьеру. Именно первый клуб Мишеля Заваров и избрал. Конечно, учитывая уровень команды, звезд с неба он не хватал, но был игроком основы и опытным примером для молодежи.

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В элитном дивизионе чемпионата Франции Александр отыграл два сезона, но не оставил команду после вылета и еще три года поиграл в Лиге 2. Там он тоже был игроком стартового состава, забив 13 голов.

Именно у Нанси за украинцем закрепилось прозвище "свекла" ("Blette"), ведь именно это слово он говорил при неудачных действиях партнеров по команде. После Нанси Заваров доигрывал в любительской команде Сен-Дизье из четвертого дивизиона, где был еще и играющим тренером.

СЕРГЕЙ СКАЧЕНКО

Клуб: Метц (1999-2003)

Показатели в Лиге 1: 27 матчей, 5 голов

Известный форвард, который в 1999 году забивал России за нашу сборную, играл за Динамо, ездил в Южную Корею и саму РФ, а в конце XX века решил попробовать себя в топ-лиге. Правда, выбор пал на аутсайдера Лиги 1.

Правда, важной роли в Метке Сергей не сыграл. С четырех лет во французской команде Скаченко где-то полтора сезона провел в арендах – то швейцарский Ксамакс, то московский Торпедо, то даже японский Санфречче.

В итоге Метц вылетел в Лигу 2. Там Сергей отыграл пять поединков и пошел в 2003 году в Карпаты, а позже закончил карьеру в азербайджанском Туране.

МАКСИМ ЛЕВИЦКИЙ

Клуб: Сент-Этьен (2000-2001)

Показатели в Лиге 1: 15 матчей

Известный эксгравец Таврии после семи лет в Симферополе уехал в Россию, а в начале XXI века заехал на сезон в Сент-Этьен. Успешным этот период для Максима не назовешь.

Левицкий отыграл 15 поединков, а его команда заняла третье с конца место и вылетела в Лигу 2. Тем не менее именно на период выступлений за Сент-Этьен пришлись почти все матчи вратаря за сборную Украины, которых он наиграл восемь.

ЮРИЙ ЯКОВЕНКО

Клуб: Аяччо (2013-2014)

Показатели в Лиге 1: 2 матча

Малоизвестный нападающий является питомцем Оболони, где не отличался высокой результативностью. Поэтому его переезд в чемпионат Франции был неожиданным.

Правда, поразить в Аяччо у него всего две игры за команду. Сам Аяччо вылетел вниз с последнего места, а Юрий ушел в Анортосис, а позже завершил карьеру в датском Эсбьерге.

НИКОЛАЙ КУХАРЕВИЧ

Клуб: Аяччо (2021-2022)

Показатели в Лиге 1: 2 матча

Талант движения очень громко покидал УПЛ летом 2021 года. Движение активно пиарило этот трансфер, ведь впервые продало игрока в топ-лигу, еще и в клуб City Football Group.

Однако у Труа Николай не задержался. Он провел всего два поединка во французском клубе и отправился в бельгийский Левен. Сейчас Кухаревич играет в Шотландии, где имеет более-менее хорошую практику в Хиберниане.

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ДАНИИЛ ИГНАТЕНКО

Клуб: Бордо (2022-...)

Показатели в Лиге 1: 11 матчей

Воспитанник Шахтера достиг неплохого прогресса в Ференцвароше и закрепил его уже в Днепре-1. Перед началом полномасштабной войны дончане вернули его из днепровского клуба и отдали в аренду Бордо.

К сожалению, знаменитый клуб на тот момент отстал в Лиге 1 из-за финансовых проблем. В итоге французы вылетели во второй дивизион, но Даниил остался с ними.

Там он и выступает, имея стабильное место в основе. На его счету уже два гола этого сезона, тогда как сам Бордо всерьез настроен на скорейшее возвращение в элиту (идут вторыми после 17-ти туров).

Кто еще играл во Франции

Выше были упомянуты футболисты, проводившие матчи в элитном дивизионе чемпионата Франции. Еще были Филипп Будковский с 11 матчами за Сошо в Лиге 2 и Мирослав Славов во второй команде Бордо (20 матчей).

Ну а Дмитрий Непогодов вообще является питомцем Марселя, за дубль которого провел 22 поединка. Поэтому в этом плане Малиновский не первопроходец в Олимпике, но он первый украинец, перешедший именно в топ-клуб Франции. Остается надеяться, что его не постигнет печальная участь других наших игроков в этой стране.