Руслан Маліновський став восьмим українцем, який гратиме у французькій Лізі 1. Забивний хавбек до кінця сезону на правах оренди буде виступати за Марсель.

До теми Заб'є дубль, віддасть 5 асистів чи буде автогол: як Маліновський зіграє за Марсель цього сезону

Перше тренування Маліновського

Тренер Марселя Ігор Тудор дуже розраховує на допомогу Руслана у найближчих матчах. У вівторок, 10 січня, українець взяв участь у тренуванні "провансальців". Маліновський поспілкувався з головним тренером команди та потренувався разом з новими партнерами.

Маліновський звикає до вимог Тудора / instagram.com/olympiquedemarseille

Маліновський на першому тренуванні в Марселі / instagram.com/olympiquedemarseille

Варто зазначити, що дебютувати за свою нову команду Маліновський зможе вже у матчі 18 туру Ліги 1 проти Труа. Виїзний поєдинок відбудеться у п'ятницю, 12 січня. Щоправда, наставник Олімпіка ще не вирішив, на якій саме позиції гратиме український новачок.

Нагадаємо, Руслан Маліновський на протязі 3,5 сезонів захищав кольори італійської Аталанти.

Українець двічі брав бронзу Серії А та ставав найкращим асистентом чемпіонату.

Усього за італійський клуб футболіст провів 143 матчі, забив 30 голів та віддав 28 асистів.

За умовою угоди, Аталанта отримає від Марселя за трансфер Маліновського 10 мільйонів плюс 3 мільйони бонусами за вихід у Лігу чемпіонів.

Після 17 матчів нова команда Маліновського займає третю сходинку турнірної таблиці Ліги 1. Від лідера чемпіонату ПСЖ "біло-сині" відстають на 8 очок.