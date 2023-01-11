Руслан Маліновський став восьмим українцем, який гратиме у французькій Лізі 1. Забивний хавбек до кінця сезону на правах оренди буде виступати за Марсель.
До теми Заб'є дубль, віддасть 5 асистів чи буде автогол: як Маліновський зіграє за Марсель цього сезону
Перше тренування Маліновського
Тренер Марселя Ігор Тудор дуже розраховує на допомогу Руслана у найближчих матчах. У вівторок, 10 січня, українець взяв участь у тренуванні "провансальців". Маліновський поспілкувався з головним тренером команди та потренувався разом з новими партнерами.
Маліновський звикає до вимог Тудора / instagram.com/olympiquedemarseille
Маліновський на першому тренуванні в Марселі / instagram.com/olympiquedemarseille
Варто зазначити, що дебютувати за свою нову команду Маліновський зможе вже у матчі 18 туру Ліги 1 проти Труа. Виїзний поєдинок відбудеться у п'ятницю, 12 січня. Щоправда, наставник Олімпіка ще не вирішив, на якій саме позиції гратиме український новачок.
- Нагадаємо, Руслан Маліновський на протязі 3,5 сезонів захищав кольори італійської Аталанти.
- Українець двічі брав бронзу Серії А та ставав найкращим асистентом чемпіонату.
- Усього за італійський клуб футболіст провів 143 матчі, забив 30 голів та віддав 28 асистів.
- За умовою угоди, Аталанта отримає від Марселя за трансфер Маліновського 10 мільйонів плюс 3 мільйони бонусами за вихід у Лігу чемпіонів.