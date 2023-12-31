Теплые и крепкие рукопожатия: президент Реала посетил тренировку команды, где встретился с Луниным

Мадридский Реал готовится к ближайшему матчу Ла Лиги, который состоится уже в новом 2024 году. Одну из тренировок "сливочных" посетил президент клуба Флорентино Перес.

Владелец команды решил воочию посмотреть за подготовкой команды к матчу против Мальорки, который состоится 3 января на "Сантьяго Бернабеу". В последнее время Флорентино Перес является нередким гостем на тренировках команды.

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Тренировки на глазах президента клуба

Президент Реала тепло поздоровался с футболистами. Фото со встречи выложил у себя в соцсети украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин.

Отметим, ранее в прессе была информация, что именно Перес заблокировал трансфер Лунина из Реала, когда главный тренер Карло Анчелотти хотел ухода украинца из команды. Тогда президент "Королевского клуба" не захотел выделять средства на приобретение еще одного голкипера, которого так желал итальянский наставник. Это было еще до травмы Тибо Куртуа.

Вроде бы из-за этого Перес и Анчелотти даже поссорились.

Напомним, что после вылета Куртуа из игры Реал арендовал у Челси Кепу, оправдавшего доверие Анчелотти.

Футболисты мадридского клуба провели тренировку на глазах большого количества болельщиков. В профиле Реала в инстаграмме появилось даже отдельное видео по тренировке вратарей. После отработанной работы игроки любезно раздавали автографы и делали совместные фото на память.

Видео по тренировке голкиперов Реала

В СМИ много слухов о возможном уходе Лунина из Реала. Его сватают в лондонское Челси и самый богатый клуб – Ньюкасл. В то же время есть информация, что украинец может стать первым номером мадридцев при отсутствии Куртуа в 2024 году.

Параллельно с этим появилась информация, что украинский вратарь еще несколько сезонов назад тайно пролонгировал контракт со "сливочными" еще на один год (до конца июня 2025-го).

В текущем сезоне-2023/2024 Лунин принял участие в 9 матчах Реала, в которых пропустил 6 голов и провел 4 поединка на ноль.