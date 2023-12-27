Еще раньше в СМИ появились слухи о вероятный переход Андрея Лунина в лондонское Челси к Михаилу Мудрику. Сообщалось, что "синие" крайне недовольны тем, как проявляет себя купленный у английского Брайтона голкипер Роберто Санчес.

К теме Полная толерантность от украинца: как Лунин отреагировал на свое возвращение в запас Реала

Судьба Лунина летает в воздухе

Испанский вратарь обошелся Челси в 25 миллионов фунтов, но вообще не оправдал ожиданий. Поэтому уже в ближайший межсезонье Санчес может покинуть Лондон и перебраться в Реал. В этот трансферный обмен может войти Лунин, который может сменить Роберто во владениях "аристократов".

Лунин отлично воспользовался своим шансом после травм Тибо Куртуа и Кепы, но так и не убедил Карло Анчелотти в том, что может стать первым номером в Мадриде. Поэтому Андрей, вероятно, будет искать новый клуб, где сможет получать стабильную игровую практику.

Интересно, что в Мадриде до конца сезона-2023/2024 выступает Кепа, которого Реал арендовал у Челси после ужасной травмы Куртуа. Была информация, что Анчелотти доволен игрой испанца, поэтому хочет убедить руководство "сливочных" в полноценном приобретении Кепы. Однако через некоторое время в печати фигурировали слухи о возвращение испанского вратаря в Лондон после того, как пройдет его арендное соглашение с "Королевским клубом". Поэтому информация СМИ расходится в едином мнении. Все будет известно ближе к концу этого сезона.

В таком случае Лунин стал бы только третьим номером Реала после возвращения Куртуа. А это отнюдь не устроит голкипера сборной Украины.

Напомним! Контракт Лунина с Реалом истекает в конце июня 2025-го года. Оказалось, что украинец еще несколько сезонов назад тайно пролонгировал сделку с "сливочными" еще на один год.