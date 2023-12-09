Флорентино Перес тепло поздоровался с командой во время еды. А также встретился с Андреем Луниным, их встреча попала в объектив фотографа.

К теме Суперсейвы Лунина, гол Беллингема и конфета от Бетиса: Реал не удержал победу в Севилье

Президент Реала на стороне Лунина

Рядом с украинским вратарем за столом сидел австрийский защитник Давид Алаба.

После этой встречи команды с президентом клуба Карло Анчелотти продолжили игровую практику для Лунина. Андрей вышел в стартовом составе "сливочных", несмотря на разговоры итальянского тренера о полном доверии и возвращении в ворота Кепы.

Хотя перед самым поединком Анчелотти не стал уточнять, кто же займет свое место во владениях "Галактикоса".

Следует отметить, что в матче Бетис – Реал оба коллектива припасли свои голы на второй тайм. Сначала на 53-й минуте Джуд Беллингем открыл счет во встрече, а уже через 13 минут "зелено-белые" сравняли цифры на табло. Невероятно красоты удар удался Айтору Руибалю. Это тот выстрел, который входит в разряд, который не берется.

Бетис и Реал разошлись мировой 1:1. Это подарок для Жироны, которая отстает от Реала всего на один балл. "Красно-белые" свой поединок проведут 10 декабря на выезде против Барселоны (начало в 22:00).

Лунина вины в этом пропущенном голе нет. Даже пока травмированный Тибо Куртуа бы не потянул такой безумный выстрел.

Для Лунина этот матч стал 8-м в текущем сезоне-2023/2024, у которых пропустил 5 голов и в 4 встречах отстоял на ноль.