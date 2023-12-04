Журналист Маркос Бенито сообщил, что Лунин продлил свой контракт на год еще в сезоне-2018/2019, когда выступал в аренде в Леганесе. Сделал Андрей это тайно.
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Тайно ударили по рукам?
Поэтому, по информации испанского издания, соглашение украинского голкипера с мадридским грандом рассчитано до конца июня не 2024-го, как отмечается на Transfermarkt, а аж в 2025 году.
В таком случае Лунин продолжит свои выступления за "сливочные". Хотя было очень много слухов об уходе Андрея, ведь соглашение рассчитано до конца текущего сезона-2023/2024. Украинцем уже даже были потенциальные покупатели. Но после этой информации стало еще интереснее.
Ведь главный тренер Реала Карло Анчелотти не видит Лунина в своей команде и хочет уговорить руководство подписать полноценный контракт с арендованным у лондонского Челси Кэпой.
К слову, в этом сезоне 24-летний голкипер сборной Украины провел за мадридцев 7 матчей (4 "сухих"), в которых пропустил 4 гола. Ожидается, что в следующем поединке Реала в ворота вернется уже восстановившийся от травмы Кепа. А Лунин снова "греть" скамью запасных.
Любопытно! Свой следующий матч Реал проведет 9 декабря на выезде против Бетиса (начало в 17.15). Мадридский клуб опередил Жирону и вернул себе первое место в турнирной таблице, хотя у обоих коллективов по 38 набранных баллов.
- Напомним, что после матча с Кадисом Анчелотти некрасиво высказался в сторону Лунина, что привело к огласке.
- Андрея поддержали одноклубники и болельщики "сливочных".
- После чего итальянский тренер решил оправдаться на пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов и даже был инициатором личного разговора с украинцем.