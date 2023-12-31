Власник команди вирішив на власні очі подивитись за підготовкою команди до матчу проти Мальорки, який відбудеться 3 січня на "Сантьяго Бернабеу". Останнім часом Флорентіно Перес є нерідкісним гостем на тренуваннях команди.

Варто побачити Анчелотті слід подивитись: Ла Ліга створила вогняне відео із героїчними сейвами Луніна

Тренування на очах президента клубу

Президент Реала тепло привітався із футболістами. Фото із зустрічі виклав у себе в соцмережі український воротар "вершкових" Андрій Лунін.

Відзначимо, що раніше у пресі була інформація, що саме Перес заблокував трансфер Луніна із Реала, коли головний тренер Карло Анчелотті хотів відходу українця із команди. Тоді президент "Королівського клубу" не захотів виділяти кошти на придбання ще одного голкіпера, якого так хотів італійський наставник. Це було ще до травми Тібо Куртуа.

Начебто через це Перес та Анчелотті навіть посварились.

Нагадаємо, що після вильоту Куртуа із гри Реал орендував у Челсі Кепу, який виправдав довіру Анчелотті.

Футболісти мадридського клубу провели тренування на очах великої кількості уболівальників. У профілі Реала в інстаграмі з'явилось навіть окреме відео із тренування воротарів. Після відпрацьованої роботи гравці люб'язно роздавали автографи та робили спільні фото на згадку.

Відео із тренування голкіперів Реала

До слова. У поточному сезоні-2023/2024 Лунін взяв участь у 9-ти матчах Реала, у яких пропустив 6 голів та провів 4 поєдинки на нуль.