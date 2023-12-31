Владелец команды решил воочию посмотреть за подготовкой команды к матчу против Мальорки, который состоится 3 января на "Сантьяго Бернабеу". В последнее время Флорентино Перес является нередким гостем на тренировках команды.

Стоит увидеть Анчелотти следует посмотреть: Ла Лига создала огненное видео с героическими сейвами Лунина

Тренировки на глазах президента клуба

Президент Реала тепло поздоровался с футболистами. Фото со встречи выложил у себя в соцсети украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин.

Отметим, ранее в прессе была информация, что именно Перес заблокировал трансфер Лунина из Реала, когда главный тренер Карло Анчелотти хотел ухода украинца из команды. Тогда президент "Королевского клуба" не захотел выделять средства на приобретение еще одного голкипера, которого так желал итальянский наставник. Это было еще до травмы Тибо Куртуа.

Вроде бы из-за этого Перес и Анчелотти даже поссорились.

Напомним, что после вылета Куртуа из игры Реал арендовал у Челси Кепу, оправдавшего доверие Анчелотти.

Футболисты мадридского клуба провели тренировку на глазах большого количества болельщиков. В профиле Реала в инстаграмме появилось даже отдельное видео по тренировке вратарей. После отработанной работы игроки любезно раздавали автографы и делали совместные фото на память.

Видео по тренировке голкиперов Реала

К слову. В текущем сезоне-2023/2024 Лунин принял участие в 9 матчах Реала, в которых пропустил 6 голов и провел 4 поединка на ноль.