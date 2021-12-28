Переплюнул Джошуа и Фьюри: Усик возглавил рейтинг BoxRec

Александр Усик триумфально завершил для себя 2021 год. Украинский боксер в ярком стиле победил Энтони Джошуа.

Шесть украинцев в топ-100

Обидчик Энтони Джошуа возглавил рейтинг лучших боксеров тяжелого веса по версии BoxRec. 34-летний украинский боксер переплюнул даже Тайсона Фьюри, который тоже завершил 2021-й победой над Деонтеем Уайлдером.

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В топ-100 разместились сразу шесть боксеров из Украины. Наивысшую позицию после Александра Усика занимает идущий 41-м Владислав Сиренко. Рядом размещаются еще два украинца Александр Захожий и Виктор Выхрист – 58-е и 59-е места соответственно.

Вне топ-65 еще украинские боксеры Андрей Руденко и Любомир Пинчук – 65-я и 82-я позиции.

Больше всего в десятке лучших традиционно представителей США – четыре боксера.

Топ-10 лучших боксеров по версии BoxRec

Александр Усик (Украина) Тайсон Фьюри (Великобритания) Энтони Джошуа (Великобритания) Деонтей Уайлдер (США) Диллиан Уайт (Великобритания) Джозеф Паркер (Новая Зеландия) Дерек Чисора (США) Майкл Хантер (США) Мурат Гассиев (Россия) Энди Руис (США)

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