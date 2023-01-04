Тренер Ньюкасла развеял слухи о приезде Роналду, если клуб пробьется в Лигу чемпионов
Источник:Sky Sports
Криштиану Роналду официально представили в Аль-Насре. В СМИ фигурировала информация, что звездный португалец при одном условии может покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Англию.
Пресса сообщала, что вроде бы в контракте Роналду с Аль-Насром есть пункт, который позволяет Криштиану перейти в Ньюкасл по окончании сезона. Но только при одном условии.
Смотрите также За знание географии ему "двойка": Роналду курьезно ошибся на пресс-конференции
Возвращения Роналду в АПЛ не будет
Переезд в английский клуб состоится только в том случае, если сороки отберутся в Лигу чемпионов. После 19 туров АПЛ Ньюкасл идет на третьем месте, позволяющем выступать в лучшем еврокубковом турнире.
Перед матчем против Арсенала главный тренер Ньюкасла Эдди Хау прокомментировал слухи о возможном приходе звездного португальца. Тренер "сорок" опроверг эту информацию и пожелал Криштиану успехов в Саудовской Аравии.
Мы желаем Криштиану успеха в его новом путешествии, в этих слухах нет никакой правды,
– сказал тренер "сорок".
Отметим, что матч против Арсенала закончился "Сухой" мировой 0:0.
Главное при трансфере Роналду в Аль-Наср
- Нападающий подписал 2-летний контракт – до конца июня 2025 года. Роналду будет играть под любимым 7-м номером, который до прихода носил в команде узбек Джалолидин Машарипов. Интересно, что этот футболист уже выставлен на трансфер как раз именно из-за португальца. Ведь Роналду стал 9-м легионером в команде, поэтому Аль-Насру нужно продать двух иностранных игроков, чтобы уложиться в лимит на легионеров.
- В Аль-Насри Роналду будет получать 90 миллионов, но его заработок за сезон вырастет до 200 миллионов долларов из-за спонсорских и коммерческих соглашений.
- Футболист сборной Португалии уже прошел медосмотр, посетил официальную презентацию для болельщиков и дал первую пресс-конференцию.
- Дебютировать за новую команду форвард сможет уже 21 января, когда Аль-Наср примет Иттифак. Другое два матча Криштиану пропустит из-за дисквалификации, которую получил еще выступая за МЮ