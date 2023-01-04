Тренер Ньюкасла развеял слухи о приезде Роналду, если клуб пробьется в Лигу чемпионов

Криштиану Роналду официально представили в Аль-Насре. В СМИ фигурировала информация, что звездный португалец при одном условии может покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Англию.

Пресса сообщала, что вроде бы в контракте Роналду с Аль-Насром есть пункт, который позволяет Криштиану перейти в Ньюкасл по окончании сезона. Но только при одном условии.

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Возвращения Роналду в АПЛ не будет

Переезд в английский клуб состоится только в том случае, если сороки отберутся в Лигу чемпионов. После 19 туров АПЛ Ньюкасл идет на третьем месте, позволяющем выступать в лучшем еврокубковом турнире.

Перед матчем против Арсенала главный тренер Ньюкасла Эдди Хау прокомментировал слухи о возможном приходе звездного португальца. Тренер "сорок" опроверг эту информацию и пожелал Криштиану успехов в Саудовской Аравии.

Мы желаем Криштиану успеха в его новом путешествии, в этих слухах нет никакой правды,

– сказал тренер "сорок".

Отметим, что матч против Арсенала закончился "Сухой" мировой 0:0.

Главное при трансфере Роналду в Аль-Наср