Перед возвращением: Владимир Кличко похвастался отличной формой – фото

Легендарный боксер Владимир Кличко решил вспомнить молодые годы. Украинец показал, как выглядел в 1999 году.

Каким был Кличко в начале карьеры

45-летний Владимир Кличко поделился с поклонниками архивным фото из ранних лет спортивной карьеры. На тот момент он уже три года боксировал на профессиональном ринге.

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Фотографию боксер выложил в своем инстаграме. Как видим, украинец находился в отличной форме, которую сохранил и после завершения карьеры. В 2017 году после поражения от Энтони Джошуа Владимир повесил перчатки на гвоздь. А свой первый бой в профессиональной карьере Кличко провел в 1996 году, победив мексиканца Фабиана Мезу нокаутом в первом раунде.

Черт... Назад в 1999 год. Я был еще немного моложе,

– написал Кличко.

Возвращение Владимира Кличко