Перед возвращением: Владимир Кличко похвастался отличной формой – фото

Легендарный боксер Владимир Кличко решил вспомнить молодые годы. Украинец показал, как выглядел в 1999 году.
Каким был Кличко в начале карьеры
45-летний Владимир Кличко поделился с поклонниками архивным фото из ранних лет спортивной карьеры. На тот момент он уже три года боксировал на профессиональном ринге.
Читайте также "Мы получили огромное удовольствие на съемочной площадке": интервью о рекламной кампании FAVBET
Фотографию боксер выложил в своем инстаграме. Как видим, украинец находился в отличной форме, которую сохранил и после завершения карьеры. В 2017 году после поражения от Энтони Джошуа Владимир повесил перчатки на гвоздь. А свой первый бой в профессиональной карьере Кличко провел в 1996 году, победив мексиканца Фабиана Мезу нокаутом в первом раунде.
Черт... Назад в 1999 год. Я был еще немного моложе,
– написал Кличко.
Возвращение Владимира Кличко
- Промоутер боксера Александр Красюк раскрыл два условия, которые могут вернуть украинского бойца на ринг. Владимир хочет взять реванш у Тайсона Фьюри и стать самым старым чемпионом мира, побив рекорд Джорджа Формана.
- Легендарный Эвандер Холифилд вызвал украинского боксера для совместных тренировок. Летом 2020 года Владимир уже помогал Эвандеру в подготовке к выставочным боям.
- Кличко проводит активные тренировки на олимпийской базе в Конча-Заспе. 7 мая Кличко провел насыщенную работу со своим спарринг-партнером. Украинец часто делится с фанатами фотографиями или видео тренировочного процесса.
- 49-летний бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс анонсировал бой против Кличко-младшего. Если скандальный американец говорит правду, то пока неизвестно, какого характера будет бой – выставочный или профессиональный. Кличко же пока никак не прокомментировал слова американца. Возможно, это очередная провокация со стороны американского боксера.