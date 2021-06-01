Яким був Кличко на початку кар'єри

45-річний Володимир Кличко поділився з прихильниками архівним фото з ранніх років спортивної кар'єри. На той момент він вже три роки боксував на професійному ринзі.

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Світлину боксер виклав у своєму інстаграмі. Як бачимо, українець перебував у відмінній формі, яку зберіг і після завершення кар'єри. У 2017 році після поразки від Ентоні Джошуа Володимир повішав рукавички на цвях. А свій перший бій у професійній кар'єрі Кличко провів в 1996 році, перемігши мексиканця Фабіана Мезу нокаутом у першому раунді.

Чорт... Назад у 1999 рік. Я був ще трішки молодше,

– написав Кличко.

Повернення Володимира Кличка