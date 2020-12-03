Бывшая бразильская звезда футбола Пеле опубликовал письмо, которое он адресовал Диего Марадоне. В этом сообщении он назвал аргентинца своим другом. Марадона умер 25 ноября 2020 года.

Письмо, адресованное Марадоне, Пеле опубликовал в Инстаграме.

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В нем Пеле называет Марадону волшебником с мячом и несравнимым. А также сожалеет, что люди сравнивали их, вместо того, чтобы просто восхищаться игрой.

"Сегодня семь дней с того момента, как ты ушел. Многие любили сравнивать нас всю свою жизнь. Ты был гением, который очаровал мир. Волшебник с мячом в ногах. Настоящая легенда. Но, прежде всего, для меня ты всегда будешь другом с большим сердцем. Сегодня я осознаю, что мир был бы намного лучше, если бы люди могли меньше сравнивать и больше восхищаться друг другом. Итак, я хочу сказать, что ты бесподобен.

Ты был честен на своем пути. В своем уникальном стиле ты научил нас, что мы должны любить и говорить "я люблю тебя" гораздо чаще. Твой быстрый уход не позволил мне сказать это тебе, поэтому я просто напишу: "Я люблю тебя, Диего".

Мой большой друг, спасибо за весь наш путь. Однажды на небесах мы будем играть вместе в одной команде. И это будет первый раз, когда я на поле с триумфом подниму кулак в воздух, не отмечая гол. Все из-за того, что я наконец смогу снова обнять тебя", – написал Пеле.