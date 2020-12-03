Пеле написал письмо Марадоне: Для меня ты всегда будешь другом с большим сердцем
Бывшая бразильская звезда футбола Пеле опубликовал письмо, которое он адресовал Диего Марадоне. В этом сообщении он назвал аргентинца своим другом. Марадона умер 25 ноября 2020 года.
Письмо, адресованное Марадоне, Пеле опубликовал в Инстаграме.
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В нем Пеле называет Марадону волшебником с мячом и несравнимым. А также сожалеет, что люди сравнивали их, вместо того, чтобы просто восхищаться игрой.
"Сегодня семь дней с того момента, как ты ушел. Многие любили сравнивать нас всю свою жизнь. Ты был гением, который очаровал мир. Волшебник с мячом в ногах. Настоящая легенда. Но, прежде всего, для меня ты всегда будешь другом с большим сердцем. Сегодня я осознаю, что мир был бы намного лучше, если бы люди могли меньше сравнивать и больше восхищаться друг другом. Итак, я хочу сказать, что ты бесподобен.
Ты был честен на своем пути. В своем уникальном стиле ты научил нас, что мы должны любить и говорить "я люблю тебя" гораздо чаще. Твой быстрый уход не позволил мне сказать это тебе, поэтому я просто напишу: "Я люблю тебя, Диего".
Мой большой друг, спасибо за весь наш путь. Однажды на небесах мы будем играть вместе в одной команде. И это будет первый раз, когда я на поле с триумфом подниму кулак в воздух, не отмечая гол. Все из-за того, что я наконец смогу снова обнять тебя", – написал Пеле.
- Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года.
- Ему стало плохо дома. Вызвали медиков, которые несколько часов боролись за его жизнь, но так и не сумели спасти.
- Вскрытие показало, что Марадона умер в результате острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности. Сердце Марадоны было вдвое больше нормы.
- Незадолго до этого Марадона перенес операцию на мозге. 11 ноября его выписали из больницы. По сообщению, после этого он ударился головой. Однако медицинскую помощь ему так и не оказали.
- Гроб с телом Марадоны для прощания выставили в президентском дворце в Буэнос-Айрес. На прощание пришли тысячи людей. Но не всем им удалось попасть внутрь. Из-за этого начались схватки.
- Похоронили Марадону на одном из кладбищ Буэнос-Айреса рядом с родителями.
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