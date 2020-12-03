Колишня бразильська зірка футболу Пеле опублікував лист, який він адресував Дієго Марадоні. У цьому повідомленні він назвав аргентинця своїм другом. Марадона помер 25 листопада 2020 року.

Лист, адресований Марадоні, Пеле опублікував в інстаграмі.

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У ньому Пеле називає Марадону чарівником з м'ячем та незрівняним. А також жалкує, що люди порівнювали їх, замість того, щоб просто захоплюватися грою.

"Сьогодні сім днів з того моменту, як ти пішов. Багато хто любив порівнювати нас все своє життя. Ти був генієм, який зачарував світ. Чарівник з м'ячем в ногах. Справжня легенда. Але, перш за все, для мене ти завжди будеш другом з великим серцем. Сьогодні я усвідомлюю, що світ був би набагато краще, якби люди могли менше порівнювати й більше захоплюватися один одним. Отже, я хочу сказати, що ти незрівнянний.

Ти був чесний на своєму шляху. У своєму унікальному стилі ти навчив нас, що ми повинні любити й говорити "я люблю тебе" набагато частіше. Твій швидкий відхід не дозволив мені сказати це тобі, тому я просто напишу: "Я люблю тебе, Дієго".

Мій великий друг, спасибі за весь наш шлях. Одного разу на небесах ми будемо грати разом в одній команді. І це буде перший раз, коли я на полі з тріумфом підніму кулак в повітря, не відзначаючи гол. Все через те, що я нарешті зможу знову обійняти тебе", – написав Пеле.