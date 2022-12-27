Рак побеждает "Короля футбола: Пеле простился с родными и друзьями
Источник:твиттер Фрэнка Халида
Легендарный футболист Пеле из последних сил продолжает борьбу с раком. С каждым днем "Королю футбола" становится только хуже.
По информации журналиста Фрэнка Халида, Пеле уже попрощался с семьей и близкими друзьями, которые уже приехали в больницу. К сожалению, последние дни легенды футбола проходят в больничной палате.
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Легендарный футболист становится все слабее
Ранее уже сообщалось, что Пеле перевели на паллиативное лечение, где врачи пытаются облегчить его боли и муки перед смертью.
Между тем, на стадионе родного для Пеле клуба Сантос уже готовятся к уходу легенды в другой мир. В центральном круге футбольного поля "Вила Бельмиро" установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб, по бокам которой имеется изображение Пеле.
Скоро Пеле встретится с Диего Марадоной, но, к сожалению, уже не в этом мире.
Также бразильский клуб обновит эмблему в честь Пеле. В январе 2023 года на верху лого Сантоса появится корона.
Сложная борьба Пеле с раком
- В последние годы легенда футбола борется с раком толстого кишечника. Осенью 2021 года бразилец перенес операцию по удалению опухоли, но хирургическое вмешательство не улучшило состояние бывшего футболиста.
- После чего Пеле регулярно приезжал в больницу, где проходил курсы химиотерапии.
- Однако последний визит в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. К сожалению, медики сообщили, что химиотерапия уже никак не помогает Пеле, а рак только прогрессирует.
- Пеле прикован к постели, тяжело дышит и проигрывает борьбу за жизнь.
- Хотя была информация, что Пеле самостоятельно смотрел Мундиаль в Катаре и даже поздравил сборную Аргентины с триумфом на ЧМ-2022. Он призвал болельщиков следить за матчами в Катаре, а не его здоровьем.
- Родные трехкратного чемпиона мира тоже отрицали тяжелое состояние Пеле, отметив, что СМИ преувеличивают проблемы со здоровьем их звездного родственника.