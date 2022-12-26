В центральном круге футбольного поля стадиона "Вила Бельмиро" уже установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб, по бокам которого есть изображение Пеле. Сантос уже готовится к худшим последствиям.
Следует узнать Золотой гроб, родные уже в больнице: в Бразилии готовятся к смерти легендарного Пеле
Клуб готов почтить легенду футбола
Также бразильская команда подготовила еще один момент, чтобы отдать уважение Пеле. Сантос прибавит к своей эмблеме корону, ведь Пеле всегда называли "Король футбола".
Новый королевский элемент будет добавлен уже в январе 2023 года.
Сантос сменит эмблему в честь Пеле / Фото с твиттера El Chiringuito TV
Пеле проигрывает раку борьбу за жизнь
- Борьба Пеле с раком продолжается несколько лет. Осенью 2021-го бывшему футболисту провели операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. Хирургическое вмешательство не улучшило состояние здоровья бразильца.
- Пеле постоянно ездил на курсы химиотерапии в больницу, где проходил другие обследования.
- В конце ноября 2022 года Пеле внепланово попал в больницу. Медики не делали смелых прогнозов по состоянию здоровья футболиста, но впоследствии подтвердились самые плохие прогнозы рак прогрессирует.
- Лечение уже не помогает Пеле, а врачи дают бывшему нападающему несколько дней на жизнь.
- У больничной койки футболиста уже собрались его родные, а футбольный мир Бразилии уже готовится к уходу легенды в другой мир.
- Хотя раньше родные опровергали ужасные слухи в СМИ и даже уверяли, что Пеле следил за последним Мундиалем в Катаре.