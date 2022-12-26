В центральном круге футбольного поля стадиона "Вила Бельмиро" уже установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб, по бокам которого есть изображение Пеле. Сантос уже готовится к худшим последствиям.

Следует узнать Золотой гроб, родные уже в больнице: в Бразилии готовятся к смерти легендарного Пеле

Клуб готов почтить легенду футбола

Также бразильская команда подготовила еще один момент, чтобы отдать уважение Пеле. Сантос прибавит к своей эмблеме корону, ведь Пеле всегда называли "Король футбола".

Новый королевский элемент будет добавлен уже в январе 2023 года.


Сантос сменит эмблему в честь Пеле / Фото с твиттера El Chiringuito TV

Пеле проигрывает раку борьбу за жизнь

  • Борьба Пеле с раком продолжается несколько лет. Осенью 2021-го бывшему футболисту провели операцию по удалению опухоли в толстом кишечнике. Хирургическое вмешательство не улучшило состояние здоровья бразильца.
  • Пеле постоянно ездил на курсы химиотерапии в больницу, где проходил другие обследования.
  • В конце ноября 2022 года Пеле внепланово попал в больницу. Медики не делали смелых прогнозов по состоянию здоровья футболиста, но впоследствии подтвердились самые плохие прогнозы рак прогрессирует.
  • Лечение уже не помогает Пеле, а врачи дают бывшему нападающему несколько дней на жизнь.
  • У больничной койки футболиста уже собрались его родные, а футбольный мир Бразилии уже готовится к уходу легенды в другой мир.
  • Хотя раньше родные опровергали ужасные слухи в СМИ и даже уверяли, что Пеле следил за последним Мундиалем в Катаре.