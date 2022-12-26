В центральном круге футбольного поля стадиона "Вила Бельмиро" уже установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб, по бокам которого есть изображение Пеле. Сантос уже готовится к худшим последствиям.

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Также бразильская команда подготовила еще один момент, чтобы отдать уважение Пеле. Сантос прибавит к своей эмблеме корону, ведь Пеле всегда называли "Король футбола".

Новый королевский элемент будет добавлен уже в январе 2023 года.



Сантос сменит эмблему в честь Пеле / Фото с твиттера El Chiringuito TV

Любопытно! Всю свою карьеру Пеле отдал бразильскому Сантосу (1956 – 1975).

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