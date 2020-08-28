US Open-2020 в третий раз подряд пройдет без украинских теннисистов. В этом году на американском Шлеме не было квалификации, поэтому у украинца Сергея Стаховского и Ильи Марченко не было возможности побороться за место в основном турнире.

Из-за коронавируса украинские болельщики снова увидят любимых теннисистов на турнире в США. Об этом сообщает БТУ.

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Без украинцев

В последний раз на US Open украинец выступил в 2017 году. Тогда Александр Долгополов дошел до четвертого круга, проиграв будущему чемпиону турнира Рафаэлю Надалю.

Но, это еще не самая большая пауза на турнире в США без представителей Украины. Украинских теннисистов не было в основной сетке в 2000/08 годах.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 31 августа по 13 сентября.

Матчи будут при пустых трибунах.

Лучшими годами для украинцев стали 2010/16, тогда Украину представляли трое спортсменов, а рекорд, который до сих пор не побит, установил Андрей Медведев, который в далеком 1993 году дошел до четвертьфинала турнира.

Что такое US Open? Это четвертый и последний теннисный турнир серии Большого шлема. Отличается от других турниров серии тай-брейками в решающих сетах.

Отметим, что титулы чемпионов США в одиночном разряде у мужчин и женщин должны были защищать Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску, но оба отказались играть в этом году. Они не хотят рисковать своим здоровья и всей команды.

А вот у женщин наблюдается положительная статистика. Впервые сразу семь теннисисток попали в сетку Открытого чемпионата США.