US Open-2020 втретє поспіль відбудеться без українських тенісистів. Цього року на американському Шоломі не було кваліфікації, тому в українців Сергія Стаховського та Іллі Марченка не було можливості поборотися за місце в основному турнірі.

Через коронавірус українські вболівальники знову не побачать улюблених тенісистів на турнірі у США. Про це повідомляє БТУ.

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Без українців

В останній раз на US Open українець виступив в 2017 році. Тоді Олександр Долгополов дійшов до четвертого кола, програвши майбутньому чемпіону турніру Рафаелю Надалю.

Але, це ще не найбільша пауза на турнірі у США без представників України. Українських тенісистів не було в основній сітці з 2000/08 роки.

Відкритий чемпіонат США з тенісу відбудеться з 31 серпня по 13 вересня.

Матчі будуть за порожніх трибун

Найкращими роками для українців стали з 2010/16, тоді Україну представлялось аж троє спортсменів. а рекорд, який ще досі не побитий, встановив Андрій Медведєв, який у далекому 1993 році дійшов до чвертьфіналу турніру.

Що таке US Open? Це четвертий та останній тенісний турнір серії Великого шлему. Відрізняється від інших турнірів серії тайбрейками у вирішальних сетах.

Наголосимо, що титули чемпіонів США в одиночному розряді у чоловіків та жінок повинні були захищати Рафаель Надаль та Б'янка Андрееску, але обоє відмовилися грати цього року. Вони не хочуть ризикувати своїй здоров'я та всієї команди.

А от у жінок спостерігається позитивна статистика. Вперше відразу сім тенісисток потрапили у сітку Відкритого чемпіонату США.