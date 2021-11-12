Павелко подтвердил, что Шевченко действительно мог возглавить сборную Турции.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил, что Андрей Шевченко действительно вел переговоры о возглавлении сборной Турции. Однако почему сторона так и не удалось договориться – неизвестно.

Павелко: Шевченко – отличный тренер

Павелко рассказал, что экс-тренеру "сине-желтых" предлагали возглавить сборную Турции. Президент УАФ заявил, что ему звонили турецкие коллеги, чтобы спросить о работе Шевченко и не возникало ли конфликтных ситуаций с бывшим тренером сборной Украины.

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Я сказал, Шевченко – отличный тренер, что никаких негативных моментов у нас не было. Я очень рекомендовал Андрею и хотел, чтобы у них все получилось. Однако что-то не срослось: не знаю, в чем причина. Но мое мнение было только положительным,

– заявил Павелко.

В сентябре сообщалось, что Шевченко может возглавить сборную Турции. Он входил в шорт-лист претендентов на тренерское кресло Турции.

Немецкий специалист Штефан Кунц, бывший фаворитом на должность, возглавил сборную Турции.

Возвращение Шевченко в Италию