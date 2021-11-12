Павелко подтвердил, что Шевченко действительно мог возглавить сборную Турции.
Источник:Радио НВ
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил, что Андрей Шевченко действительно вел переговоры о возглавлении сборной Турции. Однако почему сторона так и не удалось договориться – неизвестно.
Павелко: Шевченко – отличный тренер
Павелко рассказал, что экс-тренеру "сине-желтых" предлагали возглавить сборную Турции. Президент УАФ заявил, что ему звонили турецкие коллеги, чтобы спросить о работе Шевченко и не возникало ли конфликтных ситуаций с бывшим тренером сборной Украины.
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Я сказал, Шевченко – отличный тренер, что никаких негативных моментов у нас не было. Я очень рекомендовал Андрею и хотел, чтобы у них все получилось. Однако что-то не срослось: не знаю, в чем причина. Но мое мнение было только положительным,
– заявил Павелко.
В сентябре сообщалось, что Шевченко может возглавить сборную Турции. Он входил в шорт-лист претендентов на тренерское кресло Турции.
Немецкий специалист Штефан Кунц, бывший фаворитом на должность, возглавил сборную Турции.
Возвращение Шевченко в Италию
- Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко возглавил старейший итальянский клуб Дженоа. Соглашение с "грифонами" специалист подписал до 30 июня 2024 года.
- 10 ноября в Дженоа состоялась презентация украинского тренера.
- Также, по информации итальянских СМИ, Шевченко назвал игроков, которых хотел бы видеть в составе "грифонов". Речь идет об Александре Зинченко, Виталии Николенко и Владиславе Супряге.
- Первый матч для украинского специалиста у руля Дженоа состоится 21 ноября против Ромы.