Конкурирует с аргентинцем и Зиданом: экс-тренер Шахтера может возглавить команду Малиновского
Источник:La Provence
Руслан Малиновский может получить коуча, в свое время возглавлявшего его родной клуб. Однако потенциальный наставник не первый приоритет французов.
Паулу Фонсека может возглавить Марсель. Португальский специалист все же владеет знаменитыми специалистами в конкурентах.
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Подстраховывая самих себя
Французский коллектив находится в активном поиске нового наставника после того, как Марсель покинул Игорь Тудор. Именно хорватский наставник пригласил в команду Руслана Малиновского. Сейчас "олимпийцы" нашли несколько вариантов специалистов, которые могли бы заполнить пустоту на тренерском мостике французского коллектива. В список кандидатов попал и бывший глава Шахтера Паулу Фонсека, но португалец не главный претендент на должность в Марселе.
"Олимпийцы" в первую очередь нацелились на Марсело Гальярдо, который на данный момент возглавляет Ривер Плейт из Аргентины. Гальярдо хочет привести с собой во Францию тренерский штаб из 15 человек для работы в клубе. Марсело знаком с Лигой 1, однако в роли футболиста, поскольку в свое время защищал цвета ПСЖ и Монако. Марсель стремится как можно быстрее прийти к соглашению с латиноамериканским специалистом, однако тот откладывает свое окончательно решение.
Из-за неопределенности Гальярдо "олимпийцы" вынуждены не концентрироваться на наставнике Ривер Плейта, а также поискать другие варианты. Уже на помощь пришел Паулу Фонсека, который возглавляет Лилль. Марсель готов предложить должность портуагльсному тренеру в случае неудачи из Гальярдо. Фонсека в свою очередь удивлен и рад интерему со стороны "олимпийцев", однако не определенно готов ли на данный момент покинуть "мастифов".Кстати говоря. На роль главного тренера Марселя также сватают звезду мирового футбола Зинедина Зидана, родившийся в городе "олимпийцев"
Карьера Паулу Фонсеки
- 50-летний специалист успел потрепать ряд клубов за свою карьеру. Фонсека возглавлял многие коллективы в родной Португалии, среди которых Порту (выигрывал Суперкубок страны) и Брага (становился обладателем Кубка страны), прежде чем перейти в состояние донецкого Шахтера. Ради украинского коллектива Паулу отмоил клубу из Английской Премьер-лиги.
- После прекрасного периода в состоянии "горняков", с которыми португалец трижды становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, поднимай над головой Суперкубок страны и выходил в 1/8 Лиги чемпионов, он перебрался в Рому, которая и выбила его с "кротами" в плей- офф ЛЧ.
- Не добившись высот в Италии, Паулу отправляется во Францию, где возглавляет Лилль. Португальский наставник неоднократно признавался в любви к Украине во время своей каденции во главе "мастифов" и даже заявлял, что он хочет возглавить "сине-желтую" сборную.