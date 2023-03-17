Наставник отметил, что Украина подарила ему семью, а часть его сердца стала сине-желтой. Пауло Фонсека сделал откровенное признание сборной Украины.

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Фонсека: Однажды я хотел бы стать тренером сборной Украины

Португальский специалист хотел бы как-нибудь поработать во главе сине-желтой национальной команды.

Должен признаться, что это не часть моих планов становиться тренером сборной прямо сейчас, но однажды я бы хотел иметь возможность работать с национальной командой Украины. Я чувствую, что должен отдать Украине и украинцам долг. Благодаря моей жене Кате и сыну Мартину половина моего сердца украинская. Поэтому да, однажды я бы хотел стать тренером сборной Украины,

– сказал Фонсека.

Напомним, что с первых дней полномасштабного вторжения Фонсека публично поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию.

Тренерская карьера Пауло Фонсеки в Украине