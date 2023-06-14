Ровенчане смогли взять реванш у соперника из Запорожья за поражение 1:0 в первом матче плей-офф. Шесть голов влетело в ворота запорожского Металлурга в ответном матче. Гости забили лишь гол престижа. Финальный свисток зафиксировал победу Вереса 6:1 и 6:2 по итогам двух встреч.
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Сохранил клуб в УПЛ и покинул команду
Ровенский клуб продолжит свои выступления в УПЛ, но уже под руководством нового наставника. На послематчевой пресс-конференции Юрий Вирт объявил о своем уходе из Вереса. Наставник дал откровенный комментарий, намекнув о конфликте в клубе.
"Я ухожу из команды. У меня был разговор с президентом. Знаете, буду открытым. Неделю назад он сказал, что весь футбольный клуб против меня. Поэтому я не имею никакого права оставаться здесь. И ухожу из команды", – сказал наставник.
И футболисты, и болельщики, и другие люди, которые поддерживали и поддерживают меня. Но есть люди в клубе, которые просто запихали нож в спину и держали его до сегодняшнего дня. Я не мог этого понять, потому что прошел очень сложный путь. Именно сегодня четыре года тому назад, как я принял эту команду. И сегодня оставляю ее. Я не прощаюсь с командой, а просто говорю "до свидания",
– заявил Вирт.
Напомним, что именно Вирт в свое время вывел Верес в УПЛ.
Вирт заявил, что вместе с ним клуб покидает весь тренерский штаб. Пока неизвестно, в каком клубе окажется Вирт со своими помощниками.
Тренерская карьера Юрия Вирта в Вересе
- В конце 2016 года стал ассистентом главного тренера в Вересе. Уже в апреле 2017 возглавил ровенский клуб.
- Тогда в 2018-м году пошел поработать во львовское движение, но провел во главе "желто-черных" всего 7 матчей и покинул команду.
- Летом следующего года вернулся к рулю Вереса и 14 июня 2023 объявил о своем уходе.
- Во главе ровенской команды Вирт провел 119 матчей.
- В последнем для себя сезоне в ровенском клубе провел 31 поединок, в котором его подопечные одержали 9 побед при 16 поражениях. Еще 6 встреч заканчивались мировой.