Паулу Фонсека може очолити Марсель. Португальський фахівець все ж має знаменитих фахівців у конкурентах.
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Підстраховуючи самих себе
Французький колектив перебуває у активному пошуку нового наставника після того, як Марсель покинув Ігор Тудор. Саме хорватський наставник запросив у команду Руслана Маліновського. Наразі "олімпійці" відшукали декілька варіантів фахівців, які б могли заповнити порожнечу на тренерському містку французького колективу. У перелік кандидатів потрапив і колишній очільник Шахтаря Паулу Фонсека, та от португалець не головний претендент на посаду у Марселі.
"Олімпійці" першочергово націлились на Марсело Гальярдо, який на даний момент очолює Рівер Плейт з Аргентини. Гальярдо хоче привести з собою у Францію тренерський штаб з 15 людей для роботи в клубі. Марсело знайомий з Лігою 1, проте у ролі футболіста, оскільки свого часу захищав кольори ПСЖ та Монако. Марсель жадає якнайшвидше дійти згоди з латиноамериканським фахівцем, проте той відтерміновує своє остаточно рішення.
Через невизначеність Гальярдо, "олімпійці" вимушені не концентруватись на наставнику Рівер Плейта, а також пошукати інші варіанти. Вже тут на допомогу прийшов Паулу Фонсека, який очолює Лілль. Марсель готовий запропонувати посаду портуагльсьному тренеру в разі невдачі з Гальярдо. Фонсека у свою чергу вражений та радий інтерему зі сторони "олімпійців", проте не певне чи готовий на даний момент покинути "мастифів".
Кар'єра Паулу Фонсеки
- 50-річний фахівець встиг потренути низку клубів за свою кар'єру. Фонсека очолював багато колективів у рідній Португалії, серед яких Порту (вигравав Суперкубок країни) та Брага (ставав володарем Кубка країни), перед тим, як перейти у стан донецького Шахтаря. Задля українського колективу Паулу відмоив клубу з Англійської Прем'єр-ліги.
- Після прекрасного періоду у стані "гірників", з якими португалець тричі ставав чемпіоном та володарем Кубка України, підіймай над головою Суперкубок країни та виходив у 1/8 Ліги чемпіонів, він перебрався до Роми, яка і вибила його з "кротами" у плей-офф ЛЧ.
- Не добившись висот у Італії, Паулу відправляється у Францію, де очолює Лілль. Португальський наставник неодноразово зізнавався у любові до України під час своєї каденції на чолі "мастифів" та навіть заявляв, що він хоче очолити "синьо-жовту" збірну.