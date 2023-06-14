Паулу Фонсека може очолити Марсель. Португальський фахівець все ж має знаменитих фахівців у конкурентах.

Варте уваги Весь футбольний клуб проти тебе, – Вірт заявив, що покидає Верес

Підстраховуючи самих себе

Французький колектив перебуває у активному пошуку нового наставника після того, як Марсель покинув Ігор Тудор. Саме хорватський наставник запросив у команду Руслана Маліновського. Наразі "олімпійці" відшукали декілька варіантів фахівців, які б могли заповнити порожнечу на тренерському містку французького колективу. У перелік кандидатів потрапив і колишній очільник Шахтаря Паулу Фонсека, та от португалець не головний претендент на посаду у Марселі.

"Олімпійці" першочергово націлились на Марсело Гальярдо, який на даний момент очолює Рівер Плейт з Аргентини. Гальярдо хоче привести з собою у Францію тренерський штаб з 15 людей для роботи в клубі. Марсело знайомий з Лігою 1, проте у ролі футболіста, оскільки свого часу захищав кольори ПСЖ та Монако. Марсель жадає якнайшвидше дійти згоди з латиноамериканським фахівцем, проте той відтерміновує своє остаточно рішення.

Через невизначеність Гальярдо, "олімпійці" вимушені не концентруватись на наставнику Рівер Плейта, а також пошукати інші варіанти. Вже тут на допомогу прийшов Паулу Фонсека, який очолює Лілль. Марсель готовий запропонувати посаду портуагльсьному тренеру в разі невдачі з Гальярдо. Фонсека у свою чергу вражений та радий інтерему зі сторони "олімпійців", проте не певне чи готовий на даний момент покинути "мастифів".

До речі. На роль головного тренера Марселя також сватають зірку світового футболу Зінедіна Зідана, який народився у місті "олімпійців".

Кар'єра Паулу Фонсеки