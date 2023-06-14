Паулу Фонсека может возглавить Марсель. Португальский специалист все же владеет знаменитыми специалистами в конкурентах.

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Подстраховывая самих себя

Французский коллектив находится в активном поиске нового наставника после того, как Марсель покинул Игорь Тудор. Именно хорватский наставник пригласил в команду Руслана Малиновского. Сейчас "олимпийцы" нашли несколько вариантов специалистов, которые могли бы заполнить пустоту на тренерском мостике французского коллектива. В список кандидатов попал и бывший глава Шахтера Паулу Фонсека, но португалец не главный претендент на должность в Марселе.

"Олимпийцы" в первую очередь нацелились на Марсело Гальярдо, который на данный момент возглавляет Ривер Плейт из Аргентины. Гальярдо хочет привести с собой во Францию тренерский штаб из 15 человек для работы в клубе. Марсело знаком с Лигой 1, однако в роли футболиста, поскольку в свое время защищал цвета ПСЖ и Монако. Марсель стремится как можно быстрее прийти к соглашению с латиноамериканским специалистом, однако тот откладывает свое окончательно решение.

Из-за неопределенности Гальярдо "олимпийцы" вынуждены не концентрироваться на наставнике Ривер Плейта, а также поискать другие варианты. Уже на помощь пришел Паулу Фонсека, который возглавляет Лилль. Марсель готов предложить должность портуагльсному тренеру в случае неудачи из Гальярдо. Фонсека в свою очередь удивлен и рад интерему со стороны "олимпийцев", однако не определенно готов ли на данный момент покинуть "мастифов".

Кстати говоря. На роль главного тренера Марселя также сватают звезду мирового футбола Зинедина Зидана, родившийся в городе "олимпийцев"

Карьера Паулу Фонсеки