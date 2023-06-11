Шахтер попадет в третью корзину во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Все из-за поражения итальянцев в финале, пишет 24 Канал.

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Не повезло

Манчестер Сити одолел миланский Интер (1:0) в решающем матче самого престижного клубного турнира. Таким образом, английский коллектив поднял первый трофей Лиги чемпионов и подпортил украинскому клубу выгодные позиции на турнире. Дело в том, что победа в финале ЛЧ дает возможность попасть триумфатору в первую корзину во время жеребьевки, а МанСити и так уже окажется в ведущем кошеле, как чемпион Англии. Если бы Интер выиграл решающий матч, то миланский клуб создал бы вакантное место во второй корзине, которую должен был бы занять донецкий коллектив, поскольку является самым рейтинговым клубом среди претендентов из третьего кошеля.

Таким образом, в первую корзину попали такие клубы, как Манчестер Сити, Барселона, Наполи, Бавария, ПСЖ, Бенфика, Фейенорд и победитель Лиги Европы Севилья.

Второй же кошель пока формируют такие коллективы, как Реал, Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Атлетико Мадрид, РБ Лейпциг, Порту, Арсенал и Интер.

Шахтер же составит команию в третьем кошеле с такими коллективами, как РБ Зальцбург, Милан, Лацио, Црвена Звезда, Порту, и, возможно, Реал Сосьедад и Селтик (могут попасть в четвертый корзину, пока формируют только Унион Берлин и Ланс).

Утешиться хотя бы попаданием на турнир

Что касается Днепра-1, то "спортклубовцы" будут стартовать со второго этапа квалификации в Лигу чемпионов (впереди еще третий этап и плей-офф, а уже тогда, возможно, группа). Среди потенциальных соперников днепровского коллектива, которого команда узнает 21 июня, во втором отборочном этапе – Сервет из Швейцарии и Панатинаикос из Греции. Если Днепру-1 все же удастся преодолеть все препятствия, то коллектив попадет в четвертую корзину во время жеребьевки группового этапа ЛЧ.