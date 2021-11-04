Матвиенко испонил верхний заброс, который Патрик прикосновением груди переправил на Фернандо.

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К сожалению, это был единственный гол Шахтера в матче против Реала (1:2). Конкурентами легионера "горняков" стали Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Каллум Хадсон-Одой (Челси) и Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль).

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