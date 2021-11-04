Матвиенко испонил верхний заброс, который Патрик прикосновением груди переправил на Фернандо.
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К сожалению, это был единственный гол Шахтера в матче против Реала (1:2). Конкурентами легионера "горняков" стали Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Каллум Хадсон-Одой (Челси) и Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль).
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Реал – Шахтер: коротко о матче
- На 14-й минуте игры Марлон потерял мяч в собственной штрафной, что привело к легкому взятию ворот в исполнении Карима Бензема.
- До перерыва украинская команда выровняла положение. Николай Матвиенко забросил мяч в чужую штрафную зону, где элегантной передачей грудью Алан Патрик вывел на свободное пространство Фернандо, который расстрелял голкипера Куртуа - 1:1.
- На 61-й минуте командную комбинацию "галактикос" замкнул Бензема с передачи Винисиуса Жуниора. На это ответа у подопечных Де Дзерби не нашлось – 2:1.
- Заметим, что Бензема забил 1000-й гол Реала в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов.