Гол в ворота Шахтера тоже попал

Номинантов определяли по итогам четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Сразу четыре футболиста борются за звание автора лучшего гола недели.

Стоит увидеть УЕФА отметила эффектный сейв Трубина в матче Реал – Шахтер в Лиге чемпионов: видео

Кто попал в номинацию?

Роберт Левандовский (Бавария)

Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед)

Карим Бензема (Реал)

Лукас Нмеча (Вольфсбург)

Топ-4 претендентов на звание лучшего гола Лиги чемпионов

"Злой гений" Роналду и неудержимый Левандовский

УЕФА выделила первый гол Роналду в ворота Аталанты. Когда Криштиану откликнулся на классную передачу пяткой и прошил сетку ворот бергамовского клуба, за который выступает украинец Руслан Малиновский. Отметим, что португалец оформил дубль в ворота соперника и спас Манчестер Юнайтед от поражения (2:2).

Не обошли вниманием второй гол Роберта Левандовского в матче против Бенфики. Польский нападающий стал настоящим ужасом для защиты и вратаря соперника – Левандовский оформил хет-трик. УЕФА отметила его второй гол в ворота "орлов", когда Роберт элегантно перебросил голкипера португальского клуба. Бавария одержала разгромную победу – 5:2.

Лидер Бензема и пушка Нмечи

Также среди номинантов есть гол ворота Шахтера. Это первое взятие владений Анатолия Трубина в матче. Бензема получил передачу от Винисиуса и пробил в одно касание. Впоследствии французский нападающий забил свой второй гол в поединке (2:1).

Последний претендент на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов – Лукас Нмечи. Немецкий форвард Вольфсбурга мастерски принял мяч на грудь после заброса в штрафную и вколотил под перекладину в ворота РБ Зальцбурга (2:1).