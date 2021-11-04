Матвієнко виконав верхове закидання, яке Патрік дотиком грудей переправив на Фернандо.

Дивіться також Найкращий у ЛЧ: гол Роналду після пасу п'яткою чи майстерність Левандовського – відео

На жаль, це був єдиний гол Шахтаря у матчі проти Реала (1:2). Конкурентами легіонера "гірників" є Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Каллум Хадсон-Одой (Челсі) і Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль).

Відео номінантів на найкращий асист тижня

Реал – Шахтар: коротко про матч