Матвієнко виконав верхове закидання, яке Патрік дотиком грудей переправив на Фернандо.
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На жаль, це був єдиний гол Шахтаря у матчі проти Реала (1:2). Конкурентами легіонера "гірників" є Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Каллум Хадсон-Одой (Челсі) і Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль).
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Реал – Шахтар: коротко про матч
- На 14 хвилині гри Марлон втратив м’яч у власній штрафній, що призвело до легкого взяття воріт у виконанні Каріма Бензема.
- До перерви український колектив вирівняв становище. Микола Матвієнко закинув м’яч до чужої карної зони, де елегантною передачею грудьми Алан Патрік вивів на вільний простір Фернандо, який розстріляв голкіпера Куртуа – 1:1.
- На 61 хвилині командну комбінацію "галактікос" замкнув Бензема з передачі Вінісіуса Жуніора. На це відповіді у підопічних Де Дзербі не знайшлося – 2:1.
- Зауважимо, що Бензема забив 1000-й гол Реала у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів.