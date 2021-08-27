Украина выиграла 13 медалей за один день Паралимпиады: итоги Игр в Токио 27 августа

В Токио состоялся 3 соревновательный день на летних Паралимпийских играх-2020. Больше всего наград 27 августа среди всех команд досталось сборной Украины.

Украинские спортсмены 27 августа выиграли на Паралимпиаде 13 медалей. Украинцы получили 2 золотых награды, 7 серебряных и еще 4 – бронзовых. Два "золота" вернули Украину в топ-10 медального зачета. Сейчас "сине-желтые" на 9 месте.

К теме Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020

Плюс два золота

Второе "золото" для Украины на Паралимпиаде завоевала дебютантка Игр Марьяна Шевчук. Шевчук оказалась лучшей в пауэрлифтинге.

Наша спортсменка сумела покорить вес 125 килограммов. Украинка также попыталась обновить собственный мировой паралимпийский рекорд и взять вес 133 килограмма. Но с этой задачей не справилась.

Вторую золотую награду Украине принесла пловчиха Анна Стеценко. Стеценко стала лучшей в заплыве на 400 метров вольным стилем в классе S13.

Для Стеценко это уже 5 медаль на Паралимпийских играх. В Рио в 2016 году Стеценко выиграла три золотых и одну серебряную награду.

Историческое серебро

Шесть раз украинцы поднимались на пьедестал почета за серебром. Медали завоевали:

Владислав Белый (метание копья)

Екатерина Денисенко (плавание)

Сергей Клипперт (плавание)

Андрей Трусов (плавание)

Кирилл Гаращенко (плавание)

Анастасия Москаленко (метание булавы)

Женская сборная Украины (фехтование на колясках)

Украина впервые в истории взяла медаль в командном фехтовании на Паралимпиаде. В финале командного фехтования на рапирах украинки завоевали "серебро". В борьбе за "золото" наши спортсменки проиграли китаянкам.

Также копилка Украины пополнилась 4 бронзовыми медалями. Их добыли:

Юлия Павленко (прыжки в длину)

Юлия Иваницкая (дзюдо)

Наталья Николайчик (дзюдо)

Егор Дементьев (велогонщик)



Украина выиграла еще 13 медалей на Паралимпиаде / Инфографика Спорт 24

Украина – 4-я по количеству медалей

После третьего дня Паралимпиады Украина имеет 22 награды – 3 "золотых", 12 "серебряных" и 6 "бронзовых".

Больше медалей, чем Украина на Паралимпиаде получили только Китай, Великобритания и Олимпийский комитет России.

Именно эти три команды лидируют в медальном зачете Паралимпиады в Токио.



Медальный зачет / Скриншот